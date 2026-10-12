¿Quién es Zague, el legendario jugador del América que se ausentó en el homenaje de 110 años?

El comentarista de TV Azteca no fue parte de la celebración en el duelo ante Rayados

Luis Roberto Alves “Zague” es uno de los ídolos más importantes del América; sin embargo, la sorpresa se desató debido a su ausencia durante el homenaje realizado por la directiva durante el partido ante Rayados en el Estadio Banorte.

Hasta el momento no se sabe con certeza por qué no estuvo presente junto a Arlindo Dos Santos, Miguel Zelada, Adrián Chávez, Eduardo Bacas, Guillermo Huerta, Juan Hernández, Potro Gutiérrez, Hugo Kiese, Ángel Reyna, Aquivaldo Mosquera, Reinaldo Navia y Gonzalo Farfán.

'Potro' Gutiérrez en el homenaje de América | IMAGO 7

Dicho reconocimiento del conjunto Azulcrema también se hizo para los trabajadores del club, quienes recibieron un reconocimiento por cumplir 10 años o más dentro de la institución.

Desde jardineros, cocineros y otros empleados que realizan labores esenciales para el funcionamiento del equipo fueron recibieron un momento especial durante este escenario en el Estadio Banorte.

Leyendas de América reciben homenaje en el duelo de 110 aniversario azulcrema | X: @ClubAmerica

¿En dónde estuvo Zague?

El exjugador del América y ahora comentarista deportivo de TV Azteca fue parte de la plantilla estelar, horas antes del juego de los Azulcremas, de la transmisión del duelo entre Bravos de Juárez y Tijuana en el Estadio Benito Juárez de Chihuahua.

El analista estuvo presente junto al análisis arbitral de Francisco Chacón y de la narración de Carlos Guerrero, dicho partido terminó con empate a un tanto con gol en los minutos finales de Rodrigo Dourado.

Zague, máximo goleador del Club América | MEXSPORT

¿Qué hizo Zague como jugador del América?

'Zague' logró levantar 8 títulos entre Liga, Campeón de Campeones, Copa Campeones de Concacaf y la Copa Interamericana, a estos logros se le añade ser el máximo romperredes en la historia de la institución.