Luis Roberto Alves “Zague” es uno de los ídolos más importantes del América; sin embargo, la sorpresa se desató debido a su ausencia durante el homenaje realizado por la directiva durante el partido ante Rayados en el Estadio Banorte.
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Hasta el momento no se sabe con certeza por qué no estuvo presente junto a Arlindo Dos Santos, Miguel Zelada, Adrián Chávez, Eduardo Bacas, Guillermo Huerta, Juan Hernández, Potro Gutiérrez, Hugo Kiese, Ángel Reyna, Aquivaldo Mosquera, Reinaldo Navia y Gonzalo Farfán.
Dicho reconocimiento del conjunto Azulcrema también se hizo para los trabajadores del club, quienes recibieron un reconocimiento por cumplir 10 años o más dentro de la institución.
Desde jardineros, cocineros y otros empleados que realizan labores esenciales para el funcionamiento del equipo fueron recibieron un momento especial durante este escenario en el Estadio Banorte.
¿En dónde estuvo Zague?
El exjugador del América y ahora comentarista deportivo de TV Azteca fue parte de la plantilla estelar, horas antes del juego de los Azulcremas, de la transmisión del duelo entre Bravos de Juárez y Tijuana en el Estadio Benito Juárez de Chihuahua.
El analista estuvo presente junto al análisis arbitral de Francisco Chacón y de la narración de Carlos Guerrero, dicho partido terminó con empate a un tanto con gol en los minutos finales de Rodrigo Dourado.
¿Qué hizo Zague como jugador del América?
'Zague' logró levantar 8 títulos entre Liga, Campeón de Campeones, Copa Campeones de Concacaf y la Copa Interamericana, a estos logros se le añade ser el máximo romperredes en la historia de la institución.
Su marca de 192 goles parece insuperable ya que posee el liderato de goleo y muy por debajo en el segundo puesto se encuentra Cuauhtémoc Blanco, otro referente e histórico del club con 153 anotaciones, por lo que la diferencia es de 39 tantos.