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RÉCORD se viste de Mundial: arrancan La Precopa e Infiltrados en la Copa

RÉCORD se viste de Mundial: Infiltrados en la Copa y la Precopa
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 08:51 - 08 junio 2026
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Desde este 8 de junio, RÉCORD acompañará a los aficionados con dos programas diarios dedicados a toda la actividad de la Copa del Mundo 2026

La espera terminó. Este 8 de junio comienzan oficialmente los programas mundialistas de RÉCORD, con espacios diseñados para acompañar a los aficionados desde la mañana y hasta la noche con toda la información, análisis, debate y cobertura de la Copa del Mundo 2026.

Durante toda la justa mundialista, del 8 de junio al 19 de julio, los seguidores del futbol podrán disfrutar de dos emisiones diarias que ofrecerán distintos enfoques sobre el torneo más importante del planeta.

La Precopa e Infiltrados en la Copa acompañarán cada día del Mundial

La jornada comenzará con La Precopa, programa que se transmitirá todos los días de 9:00 a 10:00 de la mañana. El espacio estará enfocado en la previa de los encuentros, las noticias más importantes, el análisis de las selecciones, reportes especiales y todo lo que ocurra alrededor de la Copa del Mundo antes de que ruede el balón.

El programa contará con la conducción de Poncho Vera, Itzel Sandino, Pawis, Silvana Rebolledo, Paty Tamez, Planchitas y César Cuervo.

Por la noche llegará el turno de Infiltrados en la Copa, que se emitirá diariamente de 9:00 a 10:00 PM. Este espacio estará dedicado al análisis de lo ocurrido durante la jornada mundialista, las polémicas, las actuaciones destacadas, las historias más importantes y el debate sobre los temas que marquen el torneo.

El equipo de conductores estará conformado por Carlos Ponce, René Tovar, Alberto Bernard, Iliany Aparicio, Paola Herrera, Esteban Gutiérrez y Axel Fernández.

También habrá reacciones a los partidos de México y los encuentros más importantes

Además de la programación diaria, RÉCORD tendrá una cobertura especial de los encuentros de la Selección Mexicana y de los partidos más relevantes del Mundial 2026.

Los aficionados podrán seguir reacciones, análisis, opiniones y contenido especial tras cada presentación del Tricolor, así como de los duelos que definan el rumbo del torneo, con la participación de los especialistas y reporteros de la casa.

Con La Precopa e Infiltrados en la Copa, RÉCORD ofrecerá una cobertura completa para que los seguidores del futbol no se pierdan ningún detalle de la máxima fiesta del deporte.

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