Omar Govea y Alejandro Zendejas, jugadores de Chivas y América, respectivamente, disputando un balón en el Clásico Nacional | MEXSPORT

El exjugador que militó en ambas instituciones habló en exclusiva para RÉCORD

Las Águilas del América se encuentran de fiesta con sus 110 años de existencia y en el marco de este acontecimiento Ricardo Peláez habló en exclusiva con ‘Fut Morning’ de RÉCORD con una comparativa peculiar con el acérrimo rival.

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Durante el programa resaltó la identidad del americanismo y no dudó en resaltar la grandeza que la institución ha gestado a lo largo de su historia: “El equipo es el más ganador de la Liga, eso es un hecho están los números están allí,

“Es el equipo junto con el Guadalajara que más expectativas levanta, que más afición tiene, es el equipo que lo mismo da que lo quieras a que lo rechaces, porque estás pendiente de él”, mencionó el exjugador que militó en ambos equipos.

Alfredo Tena, exjugador del América, festejando el título conseguido ante Chivas, en 1984 | MEXSPORT

¿Cuál es la diferencia en América y Chivas?

Asimismo, Ricardo Peláez destacó la diferencia entre ambos clubes: “La diferencia entre el América y el Guadalajara es muy sencilla al América le vas o lo odias y al Guadalajara le vas o no le vas, esa es la diferencia, son equipos muy queridos.”

“Pero este América cuando vas a jugar contra ellos te motiva mucho más, estás más alerta siempre le quieren ganar todos”, terminó por catapultar durante su presencia en el programa matutino de ‘Fut Morning’.

Ricardo Peláez como directivo del América | IMAGO7

110 años de grandeza

Las Águilas del América cumplen 110 años de existencia en el futbol mexicano con un extenso historial de título y un sin fin de figuras desfilando entre ellos Ricardo Peláez quien reciente habló siendo una voz autorizada.

Con un total de 40 títulos oficiales, el conjunto de Coapa es el equipo más ganador del futbol profesional mexicano. Su palmarés está compuesto por 30 campeonatos nacionales y 10 internacionales.

Además, los Cremas también son los más ganadores de la Liga MX con 17 estrellas y de CONCACAF con 7 trofeos. Aunque en los últimos años tiene la tarea pendiente de trascender internacionalmente.