Ryan Blaney y Carson Hocevar se dieron de golpes al final de la carrera | Captura

El final de la carrera en Bristol terminó con una pelea, luego de un contacto que dejó al piloto de Penske fuera de competencia

La carrera nocturna de NASCAR en Bristol terminó con una escena que rápidamente se convirtió en protagonista: Ryan Blaney y Carson Hocevar terminaron a golpes después de un incidente ocurrido en las últimas vueltas. La tensión pasó de la pista al pit lane.

El problema comenzó cuando ambos pilotos peleaban por la segunda posición con poco más de 40 vueltas para el final. Blaney había superado a Hocevar, pero el piloto del Chevrolet #77 buscó recuperar el puesto y ambos terminaron haciendo contacto.

Ryan Blaney se quedó con ganas de seguir con la pelea | @NASCAR

El contacto que encendió la pelea

Hocevar intentó cruzarse por debajo de Blaney mientras se acercaban a la primera curva, pero el piloto del Ford #12 intentó bloquearlo. Hocevar no levantó y terminó tocando la parte trasera izquierda del auto de Blaney, quien se fue contra el muro exterior.

El accidente terminó con la participación de Blaney cuando quedaban 43 vueltas para completar las 500 programadas en Bristol. Hocevar, en cambio, logró continuar en carrera y terminó en la tercera posición, mientras Joey Logano se llevó la victoria.

Pero el incidente no quedó en la pista. Después de la bandera a cuadros, Blaney se dirigió hacia Hocevar en la zona de pits y lo tomó del traje, provocando una confrontación que rápidamente pasó de los reclamos a los golpes.

Ryan Blaney y Carson Hocevar se no aguantaron y soltaron las manos | @NASCAR

Blaney y Hocevar intercambian golpes

Hocevar respondió lanzando dos golpes hacia Blaney, mientras integrantes de ambos equipos intentaban separarlos. El piloto de Penske terminó en el suelo durante el forcejeo, pero consiguió levantarse y regresar hacia su rival antes de que nuevamente fueran separados.

Después del altercado, Hocevar explicó que no tuvo intención de provocar el accidente y sostuvo que simplemente había intentado recuperar la posición. “No estaba tratando de chocarlo”, comentó el piloto del Chevrolet #77 al explicar su versión del incidente.

Carson Hocevar soltó un derechazo al otro piloto | @NASCAR

La pelea añadió un capítulo más a una temporada en la que Hocevar ya ha protagonizado varios incidentes en pista. El propio piloto había estado involucrado recientemente en un contacto con Brad Keselowski en Darlington, situación que también generó críticas y advertencias.