La carrera nocturna de NASCAR en Bristol terminó con una escena que rápidamente se convirtió en protagonista: Ryan Blaney y Carson Hocevar terminaron a golpes después de un incidente ocurrido en las últimas vueltas. La tensión pasó de la pista al pit lane.
El problema comenzó cuando ambos pilotos peleaban por la segunda posición con poco más de 40 vueltas para el final. Blaney había superado a Hocevar, pero el piloto del Chevrolet #77 buscó recuperar el puesto y ambos terminaron haciendo contacto.
El contacto que encendió la pelea
Hocevar intentó cruzarse por debajo de Blaney mientras se acercaban a la primera curva, pero el piloto del Ford #12 intentó bloquearlo. Hocevar no levantó y terminó tocando la parte trasera izquierda del auto de Blaney, quien se fue contra el muro exterior.
El accidente terminó con la participación de Blaney cuando quedaban 43 vueltas para completar las 500 programadas en Bristol. Hocevar, en cambio, logró continuar en carrera y terminó en la tercera posición, mientras Joey Logano se llevó la victoria.
Pero el incidente no quedó en la pista. Después de la bandera a cuadros, Blaney se dirigió hacia Hocevar en la zona de pits y lo tomó del traje, provocando una confrontación que rápidamente pasó de los reclamos a los golpes.
Blaney y Hocevar intercambian golpes
Hocevar respondió lanzando dos golpes hacia Blaney, mientras integrantes de ambos equipos intentaban separarlos. El piloto de Penske terminó en el suelo durante el forcejeo, pero consiguió levantarse y regresar hacia su rival antes de que nuevamente fueran separados.
Después del altercado, Hocevar explicó que no tuvo intención de provocar el accidente y sostuvo que simplemente había intentado recuperar la posición. “No estaba tratando de chocarlo”, comentó el piloto del Chevrolet #77 al explicar su versión del incidente.
La pelea añadió un capítulo más a una temporada en la que Hocevar ya ha protagonizado varios incidentes en pista. El propio piloto había estado involucrado recientemente en un contacto con Brad Keselowski en Darlington, situación que también generó críticas y advertencias.
Ahora queda por conocer si NASCAR tomará alguna medida disciplinaria por el incidente ocurrido después de la carrera. Lo que sí quedó claro es que la batalla por la segunda posición en Bristol no terminó con la bandera a cuadros y dejó a Blaney y Hocevar como protagonistas de una de las escenas más intensas de la noche.