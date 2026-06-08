Salomón Issa Tafich celebra regreso de México al Top 20 de inversión

Salomón Issa Tafich, empresario y referente del sector, destacó que el país escaló seis posiciones en el Índice de Confianza en la Inversión Directa Extranjera (FDICI) 2026, elaborado por la consultora Kearney. Este ascenso sitúa a la nación en el puesto 19 a nivel global, consolidándola como uno de los dos mercados con mayor aceleración en la percepción de confianza por parte del capital externo.

El regreso de México al prestigioso Top 20 no es un hecho aislado, sino el resultado de la sinergia en el bloque norteamericano. Mientras Estados Unidos y Canadá ocupan el primer y el segundo lugar del ranking, respectivamente, México se posiciona como el socio estratégico indispensable en el marco del T-MEC.

Para Salomón Issa Tafich, este avance refleja que el nearshoring ha pasado de ser una promesa teórica a un motor de crecimiento real que está transformando la fisonomía económica de diversas colonias y polos industriales del país.

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"El retorno de México al Top 20 de Kearney es una señal inequívoca de que la certidumbre jurídica y la integración comercial con Norteamérica están rindiendo frutos. Sin embargo, no debemos caer en la autocomplacencia; este posicionamiento nos exige una normalización burocrática que agilice la llegada de capitales y garantice que la inversión se traduzca en infraestructura resiliente", afirmó Salomón Issa Tafich.

A pesar del optimismo, el reporte de Kearney subraya que el camino no está exento de retos. La atracción de capitales hacia el territorio nacional depende estrechamente de la capacidad de respuesta en materia de servicios públicos, conectividad y seguridad energética.

En este sentido, Issa Tafich enfatizó que el país debe aprovechar su estatus como mercado de rápido crecimiento para fortalecer el ecosistema de proveedores locales y elevar el nivel de sofisticación de la mano de obra.

"La confianza de los inversionistas es un activo volátil. Para mantener a México en este nivel de relevancia, es imperativo que el sector privado y las instituciones coordinen una estrategia de largo plazo que trascienda la coyuntura del nearshoring. Estamos ante una ventana de oportunidad histórica para consolidar nuestra soberanía económica mediante la eficiencia operativa", concluyó Salomón Issa Tafich.