El delantero mexicano no vio actividad este domingo en el Clásico de Portugal en el Estadio do Dragão

La racha terminó para Santiago Giménez. Después de tres partidos consecutivos entrando de cambio, el delantero mexicano se quedó en la banca este domingo en la victoria de Porto contra Benfica, en la Jornada 7 de la Primeira Liga.

'Bebote' disputó su primer juego con los Dragones ante Moreirense en la Jornada 5 y luego sumó minutos en Champions League contra Manchester City. Mientras que la semana pesada marcó de penal en la goleada 1-4 ante Casa Pia, pese a lo cual no fue tomado en cuenta en la victoria 3-1 de este domingo ante las Águilas.

Benfica se complicó solo ante Porto

Los dirigidos por Marco Silva empezaron mejor el partido y tuvieron la posesión en los minutos iniciales. Sin embargo, superada la media hora de juego, una desatención defensiva y la posterior expulsión de Clément Lenglet pusieron el escenario cuesta arriba para las Águilas.

El defensa francés dejó a Benfica con un hombre menos al minuto 35 por un manotazo sobre el rostro de André Silva. Con ello, los visitantes se quedaron en inferioridad numérica cinco minutos después de que Gabri Veiga puso el 1-0 con una gran definición sobre el arquero.

Clément Lenglet recibe la tarjeta amarilla en el partido de Porto contra Benfica | AFP

Aunque para el inicio de la segunda mitad, las Águilas metieron presión con el tanto de Alexander Bah al 51', la respuesta de Porto fue inmediata y sentenció el juego en menos de diez minutos. Victor Froholdt recuperó la ventaja al 54', mientras que al 60' llegó el 3-1 vía Hwang In-beom.

A partir de ese momento, los dirigidos por Francesco Farioli solo se dedicaron a controlar los tiempos del encuentro para mantener la ventaja. Con esta victoria, Porto se afianza como líder de la clasificación con 21 puntos, cinco más que Benfica.

Gabri Veiga en su jugada del gol en el Porto vs Benfica | AFP

¿Cuándo juegan de nuevo Porto y Benfica?

Después de este compromiso, pasarán un par de semanas antes de que se reanude la actividad en la Primeira Liga, ya que la Jornada 8 comenzará hasta el 9 de octubre. Ese fin de semana, los Dragones visitarán a Marítimo, el sábado 10 a las 11:00 horas (tiempo del centro de México).

Por su parte, las Águilas regresarán al Estádio da Luz, donde recibirán a Vitória Sport Clube (Guimarães). Dicho compromiso está programado para el domingo 11 a las 11:00 horas y será el penúltimo de la octava fecha del campeonato portugués.