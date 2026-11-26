El futbolista de las Chivas es parte de la nueva camada de jugadores menores de 20 años que ilusionan

En el futbol mexicano estamos acostumbrados a escuchar que los jóvenes deben esperar su momento, terminar sus procesos y prepararse antes de recibir una oportunidad en Primera División. Santiago Sandoval es la prueba de que, en ocasiones, lo único que necesitan es que alguien se atreva a confiar en ellos.

El nombre del juvenil de Chivas ha comenzado a acaparar reflectores. Con apenas 19 años, sus actuaciones han despertado el interés de distintos clubes europeos y lo han convertido en uno de los jóvenes mexicanos más atractivos del momento. Sin embargo, para llegar hasta aquí no solamente hizo falta talento: también fue necesaria la valentía de quienes decidieron abrirle la puerta.

En un fútbol mexicano que se enamoró de la historia de Gilberto Mora, surgió otra historia que merece ser contada: la de Santiago Sandoval, un juvenil rojiblanco que pasó de la Sub-17 al primer equipo en cuestión de meses.

En 2025, su fútbol llamó la atención de Gabriel Milito. El entrenador argentino encontró en aquel joven condiciones suficientes para competir en Primera División y tomó una determinación que terminó cambiando su carrera: incorporarlo al primer equipo.

Ahí comenzó una historia que también tiene responsables fuera de la cancha. La irrupción de Sandoval fue posible gracias a la valentía de Milito y su cuerpo técnico, pero también a la disposición de una directiva que permitió que el talento estuviera por encima de los tiempos establecidos.

Y es que en México no abundan estas historias. Estamos acostumbrados a entrenadores que no voltean a ver a sus juveniles y justifican sus decisiones con una frase que se ha convertido en el refugio perfecto para no arriesgar: "No está preparado, no está listo, se puede quemar".

También están los directivos deportivos que frenan las posibilidades de los jóvenes con otro argumento recurrente: "Deja que termine su proceso".

¿Se imaginan dónde estaría hoy Santiago Sandoval si hubiera tenido que cumplir cada uno de esos pasos? Probablemente estaría alternando entre las categorías Sub-17, Sub-19 y Sub-21, esperando una oportunidad con el Tapatío y soñando con debutar algún día en Primera División.

Pero alguien decidió saltarse ese guion.

Y qué curioso resulta que hoy estemos hablando de un futbolista que despierta interés en Europa, cuando bajo la lógica de muchos entrenadores y directivos mexicanos todavía tendría que estar esperando su turno para no "quemarse".

Gabriel Milito y la directiva de Chivas se atrevieron a hacerlo diferente. Y el tiempo, al menos hasta ahora, les ha dado argumentos para defender aquella decisión.

Los números también respaldan su irrupción: 49 partidos en Primera División desde su debut, 2,495 minutos disputados, 12 goles y 2 asistencias. Cifras que hablan de un futbolista que no solamente recibió una oportunidad, sino que supo aprovecharla y competir por un lugar en el máximo circuito.

Porque Sandoval no llegó al primer equipo para tomarse una fotografía, entrenar con los mayores y regresar a las categorías inferiores. Llegó, respondió y se quedó.

Y detrás de esa respuesta también existe una historia de sacrificio. La de un joven que entendió que quizá no tendría muchas oportunidades para demostrar su capacidad, que valora el esfuerzo de su familia y que encontró en el fútbol la posibilidad de convertir tantos años de trabajo en una realidad.

Santiago Sandoval no solamente aprovechó una oportunidad: se aferró a ella como si fuera la última bala del protagonista de una película en la que no había margen para fallar.

Por eso, su historia debería servir como ejemplo para todo el fútbol mexicano.

Si queremos más jugadores mexicanos despertando el interés de Europa, necesitamos más entrenadores dispuestos a confiar en el talento joven, más directivos que respalden esas decisiones y menos discursos que conviertan los procesos en una barrera para llegar a Primera División.

Porque los jóvenes también necesitan preparación, pero no pueden prepararse eternamente lejos de la competencia que algún día tendrán que enfrentar. El talento pone la primera parte de la historia. La oportunidad permite escribir el resto.