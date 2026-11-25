Dónde ver Pachuca vs Chivas: Canales y hora del partido de la ida de los Cuartos de Final de la Liga MX

Pachuca recibe a Chivas en la ida de Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga MX | RÉCORD

La Liguilla del Apertura 2026 continúa este jueves en el Estadio Hidalgo, donde los Tuzos desafiarán al líder del campeonato

Comenzó la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX y este jueves 26 de noviembre saldrá a escena el líder de la Fase Regular, Chivas, que visitará a Pachuca en el Estadio Hidalgo. El partido está programado para las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse por la señal de Fox ONE.

Será una oportunidad importante para los Tuzos, que tienen que aprovechar la localía para tomar ventaja en la eliminatoria, pues de lo contrario con un empate en el global quedarán fuera. Mientras que el Rebaño buscará prolongar el buen momento que atraviesa y seguir soñando con su título número 13.

¿Cómo llegan Pachuca y Chivas a Cuartos de Final?

Los Tuzos llegan a este compromiso con una racha de cuatro victorias consecutivas, dos en casa y dos más como visitante. Luego de su derrota 1-2 en el Estadio ante Cruz Azul, los de Benjamín Mora vencieron 1-2 a América en el Estadio Azteca y 1-4 a Atlas en el Estadio Jalisco, triunfos que terminaron siendo claves para clasificar a la Fiesta Grande.

Mientras que en la Bella Airosa ganaron 3-0 ante Tigres y 2-0 contra Toluca, otro partido con tintes de Liguilla que demostró de lo que son capaces los Tuzos. Con esa inercia ahora recibirán a Chivas, que no pierde desde la Jornada 10, cuando inesperadamente cayó 0-2 en el Estadio Akron ante Gallos Blancos de Querétaro.

Salomón Rondón celebrando gol de Pachuca vs Toluca | IMAGO7

En siete partidos desde aquel descalabro, los rojiblancos sumaron tres empates y cuatro victorias, aunque solo una de éstas fue como visitantes. Fue en la Jornada 14 que Chivas se impuso 0-1 ante Rayados de Monterrey, mientras que en sus otras salidas en ese periodo de tiempo empató 1-1 contra Atlas y León.

¿Cómo le ha ido a Pachuca ante Chivas?

Según los datos de Transfermarkt, en 67 encuentros recientes, los hidalguenses tienen 22 triunfos, por 25 derrotas y 20 empates. Sin embargo, tienen una racha de ocho juegos sin ganar, con tres empates consecutivos y luego cuatro descalabros al hilo, el más reciente 2-0 en la Jornada 1 del Apertura 2026 como visitantes en el Estadio Akron.

Santiago Sandoval en celebración con Chivas en la Liga MX | IMAGO 7