Se revelan detalles de la llamada al 911 antes del fallecimiento de Pac

Se revelan detalles de la llamada al 911 antes del fallecimiento de Pac | CAPTURA DE PANTALLA

Un audio difundido por TMZ revela que una mujer encontró al luchador de AEW inconsciente dentro de su automóvil y alertó a los servicios de emergencia al no obtener respuesta

La muerte de Benjamin Satterley, conocido mundialmente como Neville/PAC, continúa generando interrogantes en el mundo de la lucha libre. Ahora, la difusión de una llamada al 911 permitió conocer nuevos detalles sobre el estado en el que fue encontrado el luchador británico, quien murió a los 40 años.

De acuerdo con un audio publicado por TMZ, una mujer reportó el hallazgo del gladiador dentro de un automóvil en un estacionamiento de Des Plaines, Illinois. La testigo intentó llamar su atención sin éxito y solicitó ayuda al percatarse de que no reaccionaba.

¿Qué reveló la llamada al 911 antes de la muerte de PAC?

En la grabación compartida por TMZ, la mujer explica que encontró a una persona inmóvil dentro de un Volkswagen gris, estacionado junto a su vehículo. Según su relato, el motor del automóvil permanecía encendido, pero el ocupante no respondía a sus intentos por despertarlo.

Durante la llamada, la testigo identificó inicialmente de manera equivocada a la persona que se encontraba en el interior del coche. Sin embargo, continuó proporcionando información sobre la situación mientras esperaba la llegada de los servicios de emergencia.

Posteriormente, los bomberos le hicieron preguntas para conocer el estado del luchador. Entre ellas, le consultaron si podía observar movimientos en su pecho que indicaran que estaba respirando, a lo que respondió negativamente.

La mujer también explicó que llevaba aproximadamente cinco minutos golpeando la ventana del automóvil sin conseguir una reacción. De acuerdo con su testimonio, PAC tenía los ojos abiertos, pero permanecía inmóvil.

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de PAC | AEW

¿Qué se sabe sobre el fallecimiento del luchador de AEW?

PAC fue encontrado inconsciente el 27 de septiembre de 2026 en el estacionamiento de un restaurante CAVA, ubicado en Des Plaines, Illinois, horas después de participar en un evento ALL OUT de All Elite Wrestling en Chicago.

Tras la intervención de las autoridades y los servicios de emergencia, se confirmó el fallecimiento del luchador británico a los 40 años. Desde entonces, han trascendido diversos detalles sobre las circunstancias en las que fue localizado, aunque la causa de su muerte continúa sin esclarecerse en la información disponible.

Los reportes policiales citados en las publicaciones sobre el caso señalaron que no se encontraron indicios evidentes de violencia ni lesiones sospechosas en el cuerpo. También se informó sobre la presencia de saliva en la parte delantera de su camiseta, un detalle que formó parte de los registros de la investigación.

Otro dato que trascendió fue que el teléfono celular de Satterley contenía indicaciones para llegar al aeropuerto O'Hare de Chicago, lo que apuntaría a que tenía previsto regresar al Reino Unido.