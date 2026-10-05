El reporte de la policía de Des Plaines también reveló que el teléfono del luchador tenía abierta una ruta hacia el aeropuerto O’Hare

Nuevos detalles sobre los últimos momentos de Benjamin Satterley, mejor conocido como PAC en AEW y Neville durante su paso por WWE, salieron a la luz tras la publicación del reporte de la policía de Des Plaines, Illinois. El luchador fue encontrado sin vida el pasado 27 de septiembre dentro de un vehículo de renta, afuera de un restaurante CAVA.

De acuerdo con el documento, los agentes no encontraron lesiones ni indicios de circunstancias sospechosas en el vehículo. Sin embargo, el reporte señala que PAC tenía lo que parecía ser saliva en la parte frontal de su camisa y que dentro de una mochila se encontró medicación, aunque el tipo de medicamento fue reservado en el documento.

El teléfono de PAC reveló hacia dónde se dirigía

Uno de los detalles que llamó la atención de los investigadores fue el teléfono celular del luchador. Según el reporte, Google Maps permanecía abierto y mostraba una ruta hacia el aeropuerto internacional O’Hare, en Chicago.

Además, cuando un oficial respondió una llamada que estaba recibiendo el teléfono de PAC, una mujer explicó que había hablado con él alrededor de las 13:20 horas y que le había dicho que acudiría a CAVA para comer. También señaló que su vuelo de regreso al Reino Unido había sufrido un retraso.

El reporte policial también indica que PAC tenía dos maletas y una mochila en la cajuela del vehículo. La presencia de la ruta hacia O’Hare coincide con la información de que el luchador tenía previsto regresar al Reino Unido ese mismo día.

Pac perdió la vida a los 40 años | Captura de pantalla

La causa de muerte de PAC continúa pendiente

Las autoridades todavía no han establecido qué provocó la muerte de Benjamin Satterley. La Oficina del Médico Forense del Condado de Cook informó que se realizó una autopsia, pero la causa y la manera de muerte permanecen pendientes de pruebas adicionales, cuyos resultados podrían tardar varias semanas.

PAC tenía 40 años y había disputado su último combate apenas un día antes de su fallecimiento, cuando enfrentó a Andrade El Ídolo en AEW All Out. Posteriormente, AEW realizó un episodio especial de Dynamite en su memoria, donde su familia compartió un mensaje tras la repentina pérdida del luchador.