Senegal y su campeonato en la Copa Africana de Naciones | AP

El Tribunal de Arbitraje Deportivo falló a favor de Senegal y confirmó el triunfo por 1-0 que consiguió en la Final de la Copa Africana de Naciones 2025

Senegal volvió a ser reconocido como campeón de África. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) resolvió a favor de la Federación Senegalesa de Futbol y anuló la decisión de la Confederación Africana de Futbol (CAF), que meses atrás había retirado el título a los senegaleses para entregárselo a Marruecos, después de la polémica Final de la Copa Africana de Naciones 2025.

Con este fallo, el organismo deportivo confirmó el resultado que se obtuvo en la cancha: victoria de Senegal por 1-0 ante Marruecos, gracias a la anotación de Pape Gueye durante los tiempos extra. De esta manera, los Leones de la Teranga recuperaron oficialmente la corona continental.

¿Por qué el TAS le devolvió el título a Senegal?

La controversia comenzó el 17 de marzo, cuando la CAF determinó que Senegal había perdido por incomparecencia la Final del torneo, por lo que registró un marcador de 3-0 a favor de Marruecos. La resolución se sustentó en los artículos 82 y 84 del reglamento de la competición, luego de que integrantes de la selección senegalesa abandonaran temporalmente el terreno de juego durante el encuentro.

Sin embargo, el TAS consideró que la decisión del árbitro Jean-Jacques Ngambo Ndala de reanudar el partido correspondía exclusivamente a sus facultades dentro del terreno de juego. El silbante permitió continuar el encuentro una vez que ambos equipos regresaron al campo y estuvieron dispuestos a jugar.

Por ello, el panel arbitral determinó que la decisión estaba protegida por la llamada doctrina del terreno de juego y que los artículos utilizados por la CAF no eran aplicables, debido a que el partido no había sido suspendido definitivamente por el árbitro.

El fallo fue unánime y también tomó en cuenta que el entrenador senegalés, Pape Thiaw, y algunos futbolistas ya habían recibido sanciones disciplinarias por los acontecimientos de aquella Final.

Selección de Senegal en la Copa del Mundo | AP

Marruecos protesta tras resolución del TAS

Por su parte, la Real Federación Marroquí de Futbol manifestó su inconformidad con el fallo y expresó su sorpresa por la resolución del tribunal con sede en Lausana, Suiza.

La federación marroquí cuestionó que no se atendieran sus señalamientos sobre un supuesto intercambio de mensajes entre el árbitro alemán Ulrich Haas y el presidente de la Federación Senegalesa de Futbol, ocurrido 48 horas antes de que se anunciara la decisión.

Además, consideró que el TAS no tomó en cuenta las directrices de la IFAB y la FIFA relacionadas con los futbolistas que abandonan el terreno de juego sin autorización arbitral y las posibles consecuencias disciplinarias.