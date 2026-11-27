Como luchadora profesional y socióloga, me interesa reflexionar sobre esta diferencia y sobre la influencia que tiene el deporte en nuestra manera de relacionarnos

En la lucha libre aprendí que desarrollar fortaleza física y mental es indispensable para competir. Cada entrenamiento exige disciplina, preparación y la capacidad de superar mis propios límites. Sin embargo, con el paso de los años también he comprendido que existe una diferencia fundamental entre aprender a enfrentar la adversidad y aprender a tolerar la violencia.

Como luchadora profesional y socióloga, me interesa reflexionar sobre esta diferencia y sobre la influencia que tiene el deporte en nuestra manera de relacionarnos con los demás.

Los espacios deportivos también son espacios de aprendizaje social. En ellos desarrollamos nuestra personalidad, construimos relaciones de confianza y adquirimos valores que nos acompañan dentro y fuera de la competencia. Muchas de las conductas que aprendemos durante nuestra formación terminan influyendo en nuestra vida profesional y personal.

En la lucha libre, el contacto físico requiere preparación, comunicación y confianza. Aunque sobre el ring seamos rivales, compartimos la responsabilidad profesional de cuidar nuestra integridad física. La intensidad de un combate no está reñida con el respeto.

Este principio también debe estar presente fuera del ring. La exigencia deportiva puede convivir con el respeto, la disciplina con la dignidad y la autoridad con la confianza. Comprender estas diferencias nos permite reconocer conductas que no deberían tener cabida en ningún espacio deportivo.

Me entusiasma ver cómo ha crecido la participación de las mujeres en el deporte. Cada vez más niñas encuentran referentes femeninos en distintas disciplinas y descubren oportunidades que generaciones anteriores difícilmente podían imaginar. Sin embargo, considero que el verdadero avance no debe medirse únicamente por el número de mujeres que participan, sino también por las condiciones en las que pueden desarrollar sus capacidades.

En octubre, con motivo del Día Internacional de la Niña, compartí una reflexión sobre la importancia de que las niñas tengan la libertad de descubrir sus intereses, tomar sus propias decisiones y construir el futuro que desean, sin que los estereotipos sociales limiten sus aspiraciones.

Hoy quiero dar continuidad a ese mensaje. Ninguna niña ni ninguna mujer debería tener que soportar violencia para alcanzar sus sueños.

Por esta razón, me sumo a la campaña internacional de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, que se desarrolla del 25 de noviembre al 10 de diciembre.

Mi formación como socióloga me ha permitido comprender que prevenir la violencia implica identificar las conductas que hemos normalizado como sociedad, cuestionar los estereotipos y reconocer nuestra responsabilidad en la transformación del entorno.

El deporte tiene una enorme capacidad para contribuir a ese cambio. Entrenadores, deportistas, promotores, organizaciones y aficionados podemos participar en la construcción de una cultura en la que el respeto, la seguridad y la igualdad de oportunidades sean principios compartidos.

Quiero que una niña que hoy asiste a una función de lucha libre pueda imaginarse algún día sobre el ring. Que encuentre en este deporte una oportunidad para desarrollar sus capacidades, competir y descubrir su potencial, sin que el miedo o la violencia condicionen sus decisiones.

Como deportista, seguiré defendiendo el valor de la disciplina, la preparación y la exigencia.Como socióloga, seguiré reflexionando sobre las condiciones que permiten a las personas desarrollar plenamente sus capacidades.