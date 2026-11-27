La ‘guerra’ entre las empresas sigue dejando números evidentes y diferencias que, para algunos, pueden resultar incómodas

WWE y AEW han encontrado en el público mexicano un mercado importante a desarrollar, mientras que las empresas nacionales (AAA y CMLL) siguen demostrando que tienen argumentos para competir por la atención de los aficionados. Sin embargo, no todos los proyectos están obteniendo los mismos resultados y los números comienzan a marcar diferencias en territorio mexicano.

Sin duda alguna, AEW ha sido todo un éxito en México. Con dos ediciones de Grand Slam México, la empresa de Tony Khan ha dejado claro que en la Capital del país existe un nicho importante por su producto. En menos de dos años, ha conseguido construir una gran cantidad de aficionados importantes en tierras aztecas, especialmente gracias a su alianza con el Consejo Mundial de Lucha Libre, que ha abierto las puertas de la Arena México para sus últimas exhibiciones, ambas con una respuesta positiva de los fans.

WWE tampoco quiso quedarse atrás en 2026. Después de 15 años, la compañía regresó a México y consiguió números sólidos, dejando la expectativa de que en 2027 (algo que RÉCORD ya pudo confirmar) podría apostar por algo todavía más grande. La empresa sabe que tiene un mercado importante en nuestro país y, por lo visto, no piensa desaprovecharlo.

Ante este panorama, AEW decidió dar un paso arriesgado: regresar por segunda ocasión a México, pero salir por primera vez de la Capital. Monterrey fue la ciudad elegida por Tony Khan. Guadalajara llegó a manejarse como una posibilidad en los reportes de la prensa estadounidense, pero finalmente fue la Sultana del Norte.

¿Fue Monterrey la mejor elección para AEW?

All Elite Wrestling sigue expandiéndose en México —algo bastante claro al ver al público mexicano robándose todos los reflectores en el Mundial 2026—, aunque Monterrey había recibido un evento de gran magnitud que hizo ruido en todo el mundo de la lucha libre/wrestling, por lo que en el papel parecía una buena idea, pero los números dicen lo contrario.

Winter Is Coming presenta varios espacios disponibles en la Arena Monterrey este 9 de diciembre: 3 mil 293 boletos todavía no se habían vendido, mientras que 3 mil 894 localidades aparecían ocupadas. Es importante recordar que AEW puso a la venta poco más de 7 mil boletos, una cantidad considerablemente menor a la capacidad máxima del inmueble, que puede recibir hasta 17 599 aficionados.

La comparación inevitable: AAA y WWE consiguieron un lleno total en ese mismo recinto para el evento Máscara contra Máscara. ¿Esto significa que AEW no tiene el mismo poder de convocatoria? No necesariamente, pero sí deja una pregunta sobre la mesa: ¿la empresa de Tony Khan está aprovechando todo el potencial que tiene el mercado mexicano?

Las circunstancias son distintas y tampoco se puede medir a ambas compañías con la misma vara. AAA y WWE cuentan con una maquinaria de promoción mucho más amplia, con presencia en algunas de las plataformas de entretenimiento más importantes del mundo. Su producto está respaldado por una exposición televisiva y digital constante, mientras que AEW suele apostar por desarrollar sus historias principalmente a través de lo que sucede dentro del cuadrilátero.

La programación rumbo a Monterrey comenzó a tomar forma semanas antes de este evento, pero quizá todavía hace falta un trabajo más agresivo para conectar con el público que no sigue religiosamente cada episodio de Dynamite o Collision.

Esto no significa que AEW haya fracasado en México. Al contrario, sus presentaciones en la Capital han demostrado que existe interés. Sin embargo, si Tony Khan quiere competir de tú a tú con WWE en nuestro país, tendrá que entender que no basta con llevar un buen espectáculo y grandes luchadores mexicanos.

AEW lleva el Continental Classic a México | AEW

WWE vuelve a sacar la casta en un PLE gracias a México

Lo sé, lo sé. Hablar bien de WWE puede generar polémica, especialmente después de las críticas que ha recibido su producto durante los últimos años. Sin embargo, hay algo que no se puede dejar pasar: El talento mexicano se ha convertido en uno de los grandes atractivos de la compañía.

¿Y gracias a quién? Claro, el retorno del Clásico 5 contra 5 en uno de los shows más importantes en el calendario de la compañía, donde nuevamente México sale a ‘salvarle las papas’ a WWE. Ya lo vimos con el Raw en Ciudad de México, siendo el show más visto del año junto con el show post-Wrestlemania 42.

Penta, Rey Mysterio, Rey Fénix, Dragón Lee y El Grande Americano, luchadores que se han robado las miradas en WWE —algunos de ellos, llegando de AAA hasta asentarse en el roster principal—, probando que la adquisición de WWE a la Caravana Estelar sigue dejando pruebas de que sigue siendo un movimiento acertado.

La adquisición de AAA sigue dejando argumentos para considerar que fue un movimiento importante para la compañía. No solamente se trata de sumar una marca a su estructura, sino de incorporar talento, personajes y una identidad que conecta con un público que históricamente ha sido apasionado por la lucha libre.

Match card oficial del Survivor Series entre México y Estados Unidos | WWE

CMLL se encuentra en su ‘prime’

Si hay una empresa que tiene motivos para presumir de su presente, esa es el Consejo Mundial de Lucha Libre. La México Catedral atraviesa un 2026 histórico en materia de convocatoria y sus números son una muestra del interés que sigue despertando el Pancracio Nacional.

El CMLL habría alcanzado los 113 sold outs durante 2026, superando ampliamente los 63 registrados durante todo 2025. Una cifra que contempla sus diferentes inmuebles y que demuestra que el interés por sus funciones no se limita a la Arena México.

La Arena Coliseo también ha sido protagonista de este fenómeno, con localidades agotadas en distintas funciones. La respuesta de los aficionados ha permitido que la empresa mantenga una actividad constante y que cada vez más carteleras despierten interés entre el público.

Pero si algo merece un reconocimiento especial es la estrategia de alianzas que han desarrollado la Seria y Estable. La Noche de Cascos y Máscaras, en colaboración con la NFL, y Liberen a los Villanos, junto con Crunchyroll, son dos ejemplos recientes de cómo el CMLL puede llevar su producto a públicos que quizá no consumen lucha libre de manera habitual.

Asociación de NFL y CMLL de cara al partido en la CDMX | X @NFLMexico

AAA: Con poco, hace mucho

Aunque a los puristas no les agrade, AAA sigue encontrando la manera de convertirse en uno de los temas más comentados de la semana entre los aficionados de la lucha libre mexicana.

Undertaker y compañía han elevado las expectativas sobre lo que puede ofrecer la Caravana Estelar bajo la estructura de WWE. Uno de los puntos más altos fue La Noche de los Grandes, en Monterrey, un espectáculo que dejó una vara complicada de superar y que, desde mi perspectiva, TripleManía 34 no consiguió igualar, pese a contar con la coronación de El Grande Americano como Megacampeón AAA.

Con la historia alrededor de Rey Mysterio y Marisela Peña, la empresa volvió a encontrar una fórmula para ser de lo más viral —lo que deja hoy en día— y convertirse en uno de los temas más comentados del mes. Una jugada creativa que, por lo menos hasta ahora, le ha funcionado a la compañía (pese a algunos temas que siguen trabajando por mejorar).