¡El Final Boss ya viene! The Rock calienta su regreso a WWE y le aplicó un brutal movimiento a Pat McAfee

The Rock calienta su regreso a WWE y le aplicó un brutal movimiento a Pat McAfee | WWE

Dwayne Johnson sorprendió durante la transmisión de ESPN College GameDay al estrellar a McAfee contra una mesa

The Rock apareció en la transmisión de ESPN College GameDay y protagonizó un momento que rápidamente empezó a sonar en redes sociales al aplicar un Rock Bottom a Pat McAfee, quien terminó estrellado contra una mesa en plena emisión del programa.

El momento llegó después de que McAfee realizara comentarios sobre la Universidad de Miami, equipo del que The Rock formó parte durante su etapa como jugador de futbol americano. El conductor aseguró que los Hurricanes se habían visto 'suaves', por lo que Johnson decidió responder a su manera: primero se acercó para saludarlo y después lo levantó para ejecutar su característico movimiento. Tras el impacto, el también actor le preguntó: '¿Eso fue suave?'.

The Rock prepara su regreso a WWE para Survivor Series

La aparición en College GameDay no fue casualidad. The Rock acudió como invitado especial para elegir resultados de la jornada de futbol americano universitario, pero también aprovechó el escenario para mantener los reflectores sobre su próximo regreso a WWE.

El pasado 18 de noviembre, durante una intervención en The Pat McAfee Show, Johnson confirmó que estará presente en Survivor Series: WarGames 2026, que se celebrará el sábado 28 de noviembre en Houston, Texas, en Daikin Park.

'No me lo perdería por nada del mundo. Voy a Houston para Survivor Series y no puedo esperar', expresó el también conocido como The People's Champion, quien incluso explicó que ajustó su agenda promocional de la próxima película de Jumanji para poder asistir al evento.

The Rock durante un show de la WWE | WWE

30 años desde el debut de Rocky Maivia

El aniversario de The Rock está ligado directamente a Survivor Series. En 1996, Dwayne Johnson hizo su primera aparición en un combate de WWE bajo el nombre de Rocky Maivia, cuando formó parte de una lucha de eliminación por equipos en la edición celebrada en el Madison Square Garden de Nueva York.

Aquel joven de imagen sonriente y cabello característico terminaría transformándose en una de las figuras más importantes de la lucha libre profesional. Con el paso de los años, Johnson se convirtió en múltiples ocasiones en Campeón Mundial, protagonizó rivalidades históricas y construyó una carrera que también lo llevó a convertirse en una de las estrellas más reconocidas de Hollywood.