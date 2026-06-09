¿Shakira se retira de la música? Esto dijo la colombiana

Hablar de Shakira es hablar de una de las artistas más exitosas e influyentes de la música latina. Con más de tres décadas de trayectoria, millones de discos vendidos y una capacidad única para reinventarse generación tras generación, resulta difícil imaginar un panorama musical sin la presencia de la cantante colombiana. Sin embargo, la propia artista sorprendió recientemente al confesar que hubo un momento en su vida en el que consideró seriamente alejarse de los escenarios y comenzar una nueva etapa lejos de los reflectores.

La revelación llega en uno de los momentos más importantes de su carrera. Actualmente, la colombiana disfruta del enorme éxito de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, una gira que se ha convertido en un fenómeno internacional, rompiendo récords de asistencia y reafirmando el enorme impacto que sigue teniendo en la industria musical. Paradójicamente, mientras vive uno de sus mejores momentos profesionales, la cantante decidió recordar una etapa en la que pensó que su historia con la música estaba llegando a su fin.

Shakira pensó en el retiro para poder llevar una vida más tranquila / FB: @shakira

Shakira pensó en retirarse a una granja

Durante una entrevista concedida a la revista Vogue, la colombiana habló con sinceridad sobre una decisión que estuvo muy cerca de tomar hace algunos años y que habría cambiado por completo el rumbo de su vida.

“Estaba lista para comprar una granja, criar animales y retirarme de la música”, confesó la artista.

La declaración sorprendió a muchos de sus seguidores, especialmente porque actualmente atraviesa una etapa de gran actividad profesional. No obstante, Shakira explicó que con el paso del tiempo entendió que todavía tenía muchas metas por cumplir y numerosas historias que compartir a través de sus canciones.

“Tenía y tengo mucho más que decir y hacer”, aseguró.

Sus palabras reflejan el proceso de transformación que ha vivido en los últimos años, una etapa marcada tanto por desafíos personales como por importantes logros profesionales.

La cantante decide continuar con su carrera al tener todavía mucho qué decir / FB: @shakira

Un renacimiento después de tiempos difíciles

La confesión de Shakira ocurre después de una de las etapas más mediáticas de su vida. Tras su separación del exfutbolista Gerard Piqué, la cantante enfrentó meses de intensa atención pública que influyeron tanto en su vida personal como en su carrera artística.

Lejos de alejarse de la música, la colombiana convirtió muchas de sus experiencias en inspiración para nuevas canciones que conectaron con millones de personas alrededor del mundo. Temas como Music Sessions #53, junto a Bizarrap, y posteriormente el álbum Las Mujeres Ya No Lloran, marcaron una nueva etapa en su trayectoria.

Este periodo también estuvo acompañado por una renovada conexión con su público, que respondió masivamente a sus lanzamientos y a su regreso a los escenarios. Para la cantante, volver a cantar frente a miles de personas representó mucho más que una gira mundial.

“A veces damos por sentado lo que hacemos o simplemente nos olvidamos de quiénes somos”, reflexionó.

La colombina pensó en su público antes de retirarse de los escenarios / FB: @shakira

El vínculo con sus fans cambió su decisión

Más allá de los récords de ventas, las reproducciones en plataformas digitales o los estadios llenos, Shakira asegura que existe una razón mucho más profunda por la que decidió continuar con su carrera artística: la relación que ha construido con sus seguidores.

La intérprete explicó que cada concierto representa una experiencia emocional que trasciende el espectáculo musical y se convierte en una especie de encuentro familiar.

“Cuando actúo, no lo hago solo delante de un público. Lo hago rodeada de mi familia”, explicó.

Para la cantante, sus fanáticos han sido testigos de prácticamente todas las etapas de su vida. Han acompañado sus éxitos, sus cambios artísticos, sus momentos de felicidad y también los episodios más complicados que ha enfrentado.

“No condenan mis imperfecciones. Siento una gran comodidad cuando estoy en el escenario”, afirmó.

Ahora el éxito que la rodea no lo puede detener y su carrera va para largo / FB: @shakira

La música como una experiencia compartida

Shakira también habló sobre el significado que tienen para ella las canciones que ha interpretado durante décadas y cómo estas han terminado formando parte de la historia personal de millones de personas. La artista considera que existe una conexión especial entre quienes crean música y quienes la convierten en la banda sonora de sus vidas.

“Es casi como una comunión. Repasamos canciones que han sido la banda sonora de la vida de mucha gente y también de la mía”.

Para la colombiana, esa experiencia compartida es precisamente lo que le permitió comprender que todavía no estaba preparada para despedirse de los escenarios.

Cada concierto, cada canción y cada encuentro con sus seguidores le recordó el impacto que su música sigue teniendo en distintas generaciones y confirmó que aún quedan muchos capítulos por escribir en una carrera que continúa haciendo historia.

¿Shakira se retirará próximamente?

Por ahora, la respuesta parece ser un rotundo no. Aunque en algún momento soñó con una vida tranquila rodeada de animales y lejos de los reflectores, la cantante reconoce que todavía tiene proyectos pendientes, nuevas historias por contar y una conexión con su público que sigue fortaleciéndose con el paso de los años.