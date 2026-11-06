El Consejo Mexicano de la Carne anticipa incrementos de hasta 15 pesos por kilo durante 2027 / Magnific

El aumento de los costos de producción, la inseguridad y los problemas sanitarios en el sector ganadero presionarán los precios

Las familias mexicanas podrían enfrentar un nuevo aumento en el precio de los alimentos durante 2027, luego de que el Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne) advirtiera que el pollo, el cerdo y la carne de res registrarán incrementos derivados de mayores costos de producción, transporte y operación. Las estimaciones apuntan a aumentos de entre 2 y 15 pesos por kilogramo, dependiendo del tipo de carne y del precio al que actualmente se comercializa.

De acuerdo con las proyecciones del organismo, la carne de res será la que registre el mayor incremento porcentual, con 6%, seguida del cerdo, con 4.8%, y el pollo, con 3.3%. Aunque se trata de estimaciones y no de precios oficiales establecidos para todos los establecimientos, los ajustes podrían reflejarse en carnicerías, mercados y supermercados a lo largo del próximo año.

Entre los principales factores que explican esta situación se encuentran el encarecimiento de los energéticos, los gastos de alimentación del ganado, la inseguridad en carreteras y los cambios en las condiciones de comercio con Estados Unidos. A esto se suman las presiones financieras que enfrentan las empresas del sector y la limitada disponibilidad de ganado en el mercado estadounidense.

El pollo, cerdo y res podrían registrar aumentos de precio durante 2027 / Magnific

¿Cuánto costará el kilo de pollo, cerdo y res en 2027?

El Consejo Mexicano de la Carne presentó estimaciones sobre el comportamiento que podrían registrar los precios durante el próximo año. Con base en estos porcentajes, un ejercicio de proyección difundido por Uno TV muestra que los consumidores podrían pagar varios pesos adicionales por kilogramo, aunque el monto final dependerá del corte, la región y el establecimiento donde se realice la compra.

Los incrementos previstos son los siguientes: Tipo de carne Aumento estimado Incremento aproximado por kilo Res 6% De 8 a 15 pesos Cerdo 4.8% De 3 a 7 pesos Pollo 3.3% De 2 a 5 pesos

En el caso de la carne de res, los precios que actualmente se encuentran entre 140 y 260 pesos por kilogramo podrían pasar a un rango aproximado de 148 a 275 pesos durante 2027. Para la carne de cerdo, el costo estimado se movería de los 90 a 150 pesos actuales hacia un rango cercano a 94.32 y 157 pesos por kilogramo, mientras que el pollo, cuyos precios oscilan entre 60 y 150 pesos, podría alcanzar valores aproximados de 61.98 a 155 pesos.

El kilo de pollo podría alcanzar los 155 pesos, dependiendo del establecimiento / Magnific

¿Por qué aumentará el precio de la carne en México?

Ernesto Salazar, gerente de Estudios Económicos de Comecarne, explicó que las condiciones del mercado nacional e internacional hacen prever una mayor presión sobre los precios que pagan los consumidores mexicanos.

“Nosotros lo que preveemos para el 2027 dadas las condiciones que hemos visto y sin duda también juega la disponibilidad de carne en Estados Unidos… Consideramos un impacto mayor en los precios al consumidor llegando en el caso de res al 6%, en el caso de cerdo 4.8% y en caso de pollo 3.3%”.

El especialista señaló que el comportamiento de los precios no depende de un solo factor, sino de una combinación de gastos que afectan a productores, distribuidores y comercializadores. Entre ellos destacan el costo de la energía, los insumos para alimentar animales, los cambios fiscales que afectan a las empresas y las pérdidas relacionadas con robos durante el transporte de mercancías.

La situación también está relacionada con la disponibilidad de ganado en Estados Unidos, uno de los principales socios comerciales de México en el mercado cárnico. Cuando existen restricciones sanitarias o dificultades para movilizar animales, los productores enfrentan gastos adicionales que pueden terminar reflejándose en el precio de venta.

Comecarne pidió fortalecer los recursos destinados a la sanidad agropecuaria / Magnific

Bistec de res ha aumentado casi 56% en dos años

Uno de los productos que más ha resentido las presiones del mercado es el bistec de res, cuyo precio ha registrado un incremento acumulado cercano al 56% entre 2024 y 2026, según las cifras presentadas por Comecarne.

El organismo detalló que en 2024 el kilogramo de bistec tenía un precio de referencia de 159 pesos, mientras que en 2025 alcanzó los 220 pesos. Para el periodo de enero a septiembre de 2026, el costo llegó a 248 pesos por kilogramo.

Periodo Precio del bistec por kilo 2024 $159 2025 $220 Enero a septiembre de 2026 $248

Esto representa un incremento acumulado de aproximadamente 55.97% respecto al precio de 2024, un aumento considerable para uno de los alimentos habituales en la dieta de numerosas familias mexicanas.

El sector explicó que parte de este encarecimiento está relacionado con las restricciones al comercio de ganado derivadas de la presencia del gusano barrenador, una problemática sanitaria que obligó a reforzar los controles de inspección y movilización de animales.

¿Cómo afecta el gusano barrenador al precio de la carne?

La presencia del gusano barrenador ha provocado dificultades para el comercio de ganado entre México y Estados Unidos, particularmente por los controles sanitarios que deben cumplir los animales antes de ser trasladados o exportados.

Comecarne explicó que estas medidas implican gastos adicionales para los productores, quienes deben invertir en inspecciones, alimentación, medicamentos, mano de obra y mantenimiento de los animales que permanecen más tiempo en sus instalaciones.

El representante del organismo explicó que, cuando los animales no pueden enviarse al mercado internacional, los ganaderos deben mantenerlos durante más tiempo, lo que incrementa los costos de operación y reduce sus márgenes de ganancia.

En consecuencia, parte de estos gastos puede trasladarse al precio de los animales destinados al sacrificio y, posteriormente, al costo de la carne que llega a los consumidores.

Exportaciones de ganado a Estados Unidos siguen por debajo de lo habitual

El Consejo Mexicano de la Carne también advirtió que la recuperación de las exportaciones de ganado mexicano hacia Estados Unidos ha sido limitada, incluso después de los avances en la reapertura comercial. De acuerdo con las cifras presentadas por el organismo, se han exportado aproximadamente 22 mil cabezas de ganado, cantidad que representa apenas 2% del volumen habitual durante periodos de operación normal.