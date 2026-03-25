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Inflación de marzo pega al bolsillo: así queda el precio del jitomate, huevo, carne y pollo

El aumento obedece a el encarecimiento de frutas y verduras / FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 17:30 - 25 marzo 2026
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Durante la primera quincena del mes la canasta básica se vio afectada en algunos productos

La inflación volvió a encender las alertas en México durante la primera quincena de marzo de 2026, al registrar un incremento anual de 4.63%, su nivel más alto desde octubre de 2024, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este repunte, impulsado principalmente por el encarecimiento de frutas y verduras, también representa cinco quincenas consecutivas al alza, lo que comienza a impactar de forma directa en el gasto cotidiano de las familias mexicanas.

Productos de la canasta básica se vieron afectados en la primera quincena de marzo / FREEPIK

Jitomate, papa y pollo disparan los precios

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) creció 0.62% en comparación con la quincena anterior, una cifra que no se veía en un periodo similar desde 1998.

Entre los productos que más presionaron la inflación destacan el jitomate, la papa y el tomate verde, además del pollo y el transporte aéreo. Tan solo el rubro de frutas y verduras aumentó 8.34%, lo que explica gran parte del golpe al bolsillo.

La carne de pollo es de las más afectadas por la inflación de este mes / FREEPIK

Actualmente, los precios promedio reflejan esta presión:

  • Carne de res: entre $180 y $220 por kilo

  • Carne de cerdo: entre $110 y $140

  • Pollo: de $55 a $75

  • Jitomate: entre $30 y $55

  • Huevo: de $38 a $48 por kilo

  • Limón: de $35 a 60 $pesos el kilo

  • Cebolla: pasa de $18 a $30

  • Papa: queda de $25 a $40 por kilo

Entre los productos que más presionaron la inflación destacan el jitomate, la papa y el tomate verde / FREEPIK

¿Qué subió y qué bajó en la canasta básica?

De acuerdo con el Inegi, los productos que más aumentaron fueron:

  • Jitomate

  • Pollo

  • Tomate verde

  • Papa y tubérculos

  • Limón

  • Electricidad

  • Comida en fondas y taquerías

Mientras que algunos productos dieron un ligero respiro:

  • Huevo

  • Carne de cerdo

  • Nopales

  • Servicios de internet y telefonía

  • Ropa como camisas y playeras

Inflación subyacente y presión económica

El índice subyacente, que mide el comportamiento de precios más estables, aumentó 0.22% quincenal y 4.46% anual. En contraste, el componente no subyacente —más volátil— creció 1.96% quincenal y 5.18% anual.

Esto confirma que los productos básicos siguen siendo los principales responsables del aumento general de precios, afectando especialmente a los sectores más vulnerables.

La carne de res y cerdo también tuvo una ligera alza para el bolsillo de los mexicanos / FREEPIK

Impacto directo en las familias mexicanas

El alza en alimentos y servicios básicos se traduce en una mayor presión para los hogares, que deben ajustar su consumo ante el encarecimiento de productos esenciales.

Aunque algunos precios han mostrado descensos, el comportamiento general de la inflación mantiene una tendencia al alza que podría continuar en los próximos meses si no se estabilizan los costos de alimentos y energéticos.

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