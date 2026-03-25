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Inflación de marzo pega al bolsillo: así queda el precio del jitomate, huevo, carne y pollo
La inflación volvió a encender las alertas en México durante la primera quincena de marzo de 2026, al registrar un incremento anual de 4.63%, su nivel más alto desde octubre de 2024, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Este repunte, impulsado principalmente por el encarecimiento de frutas y verduras, también representa cinco quincenas consecutivas al alza, lo que comienza a impactar de forma directa en el gasto cotidiano de las familias mexicanas.
Jitomate, papa y pollo disparan los precios
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) creció 0.62% en comparación con la quincena anterior, una cifra que no se veía en un periodo similar desde 1998.
Entre los productos que más presionaron la inflación destacan el jitomate, la papa y el tomate verde, además del pollo y el transporte aéreo. Tan solo el rubro de frutas y verduras aumentó 8.34%, lo que explica gran parte del golpe al bolsillo.
Actualmente, los precios promedio reflejan esta presión:
Carne de res: entre $180 y $220 por kilo
Carne de cerdo: entre $110 y $140
Pollo: de $55 a $75
Jitomate: entre $30 y $55
Huevo: de $38 a $48 por kilo
Limón: de $35 a 60 $pesos el kilo
Cebolla: pasa de $18 a $30
Papa: queda de $25 a $40 por kilo
¿Qué subió y qué bajó en la canasta básica?
De acuerdo con el Inegi, los productos que más aumentaron fueron:
Jitomate
Pollo
Tomate verde
Papa y tubérculos
Limón
Electricidad
Comida en fondas y taquerías
Mientras que algunos productos dieron un ligero respiro:
Huevo
Carne de cerdo
Nopales
Servicios de internet y telefonía
Ropa como camisas y playeras
Inflación subyacente y presión económica
El índice subyacente, que mide el comportamiento de precios más estables, aumentó 0.22% quincenal y 4.46% anual. En contraste, el componente no subyacente —más volátil— creció 1.96% quincenal y 5.18% anual.
Esto confirma que los productos básicos siguen siendo los principales responsables del aumento general de precios, afectando especialmente a los sectores más vulnerables.
Impacto directo en las familias mexicanas
El alza en alimentos y servicios básicos se traduce en una mayor presión para los hogares, que deben ajustar su consumo ante el encarecimiento de productos esenciales.
Aunque algunos precios han mostrado descensos, el comportamiento general de la inflación mantiene una tendencia al alza que podría continuar en los próximos meses si no se estabilizan los costos de alimentos y energéticos.
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