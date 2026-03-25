Inflación de marzo pega al bolsillo: así queda el precio del jitomate, huevo, carne y pollo

La inflación volvió a encender las alertas en México durante la primera quincena de marzo de 2026, al registrar un incremento anual de 4.63%, su nivel más alto desde octubre de 2024, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este repunte, impulsado principalmente por el encarecimiento de frutas y verduras, también representa cinco quincenas consecutivas al alza, lo que comienza a impactar de forma directa en el gasto cotidiano de las familias mexicanas.

Productos de la canasta básica se vieron afectados en la primera quincena de marzo / FREEPIK

Jitomate, papa y pollo disparan los precios

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) creció 0.62% en comparación con la quincena anterior, una cifra que no se veía en un periodo similar desde 1998.

Entre los productos que más presionaron la inflación destacan el jitomate, la papa y el tomate verde, además del pollo y el transporte aéreo. Tan solo el rubro de frutas y verduras aumentó 8.34%, lo que explica gran parte del golpe al bolsillo.

La carne de pollo es de las más afectadas por la inflación de este mes / FREEPIK

Actualmente, los precios promedio reflejan esta presión:

Carne de res: entre $180 y $220 por kilo

Carne de cerdo: entre $110 y $140

Pollo: de $55 a $75

Jitomate: entre $30 y $55

Huevo: de $38 a $48 por kilo

Limón: de $35 a 60 $pesos el kilo

Cebolla: pasa de $18 a $30

Papa: queda de $25 a $40 por kilo

Entre los productos que más presionaron la inflación destacan el jitomate, la papa y el tomate verde / FREEPIK

¿Qué subió y qué bajó en la canasta básica?

De acuerdo con el Inegi, los productos que más aumentaron fueron:

Jitomate

Pollo

Tomate verde

Papa y tubérculos

Limón

Electricidad

Comida en fondas y taquerías

Mientras que algunos productos dieron un ligero respiro:

Huevo

Carne de cerdo

Nopales

Servicios de internet y telefonía

Ropa como camisas y playeras

Inflación subyacente y presión económica

El índice subyacente, que mide el comportamiento de precios más estables, aumentó 0.22% quincenal y 4.46% anual. En contraste, el componente no subyacente —más volátil— creció 1.96% quincenal y 5.18% anual.

Esto confirma que los productos básicos siguen siendo los principales responsables del aumento general de precios, afectando especialmente a los sectores más vulnerables.

La carne de res y cerdo también tuvo una ligera alza para el bolsillo de los mexicanos / FREEPIK

Impacto directo en las familias mexicanas

El alza en alimentos y servicios básicos se traduce en una mayor presión para los hogares, que deben ajustar su consumo ante el encarecimiento de productos esenciales.