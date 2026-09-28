Suecia vence a Polonia y se queda con el liderato del Grupo H en la Liga de Naciones

Suecia vence a Polonia y se queda con el liderato del Grupo H | AFP

Las tres coronas se impusieron 3-1 con goles de Benjamin Nygren, Yasin Ayari y Viktor Gyökeres

Suecia consiguió una importante victoria de 3-1 sobre Polonia en la Liga de Naciones. El conjunto sueco se quedó con los tres puntos gracias a las anotaciones de Benjamin Nygren, Yasin Ayari y Viktor Gyökeres, resultado que le permitió mantenerse en la cima del Grupo H.

Por su parte, Polonia no logró sostener el ritmo de su rival y terminó por sufrir una derrota que la dejó en el tercer lugar de la clasificación. Aunque consiguió igualar el marcador antes del descanso, el equipo polaco no pudo contener la reacción sueca durante la segunda mitad.

Suecia y Polonia protagonizan un primer tiempo con goles

El encuentro comenzó con intensidad y Suecia encontró rápidamente la ventaja. Apenas al minuto 8, Benjamin Nygren apareció para marcar el 1-0 y encaminar a su selección en busca de la victoria.

Con el marcador en contra, Polonia intentó reaccionar y encontró su recompensa antes de llegar al descanso. Al minuto 43, Sebastian Szymański consiguió el tanto del empate, devolviendo la igualdad al encuentro y dejando todo por definirse para la segunda parte.

El gol polaco cambió el panorama de un primer tiempo en el que Suecia había tomado la iniciativa, pero que terminó con el 1-1 en el marcador. Ambas selecciones se marcharon a los vestidores con la oportunidad de inclinar el resultado a su favor.

Suecia se va por delante en el marcador | AFP

Suecia sentencia la victoria ante Polonia en el segundo tiempo

Para la segunda mitad, Suecia volvió a tomar el control del partido y encontró la manera de recuperar la ventaja. Al minuto 64, Yasin Ayari apareció para marcar el 2-1 y devolverle la tranquilidad al conjunto local.

El golpe definitivo llegó al 72’. Viktor Gyökeres se hizo presente en el marcador para ampliar la diferencia a 3-1 y encaminar a Suecia hacia una victoria que ya no dejaría escapar.

Con dos anotaciones en la segunda parte, el conjunto sueco aseguró los tres puntos y confirmó su posición en lo más alto del Grupo H. Polonia, por su parte, no consiguió volver a meterse en el encuentro y terminó con las manos vacías.

El resultado dejó a Suecia como líder del sector, mientras que Polonia se ubicó en el tercer puesto, obligada a buscar una reacción en sus siguientes compromisos de la Liga de Naciones.