La Campeona del Mundo sale a escena después de su primera exhibición con dos estrellas

El encuentro entre España y Croacia se llevará a cabo el próximo 29 de septiembre de 2026 a las 12:45. Partido correspondiente a la 2.ª jornada de la UEFA Nations League del Grupo C; encuentro que se podrá disfrutar en Sky Sports, Sky+, izzi.

La Roja enfrentará su segundo compromiso y buscará seguir en la cima del futbol internacional junto a su tremenda plantilla.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

La Selección Española llega a este encuentro después de un partido de altas emociones ante Inglaterra, donde la actual Campeona del Mundo supo responder ante todo el ataque de una potencia como los Tres Leones, viniendo de atrás y remontando el encuentro.

Lamine Yamal, uno de los favoritos a ganar el Balón de Oro, se encuentra en un espléndido estado de forma y podrá ser determinante en el torneo para la Roja.

Lamine Yamal y Jude Bellingham en la Nations league | AP

Por su parte, Croacia vive una reconstrucción después de la Copa del Mundo 2026; recientemente lograron imponerse 1 a 2 ante Chequia, por lo que Luka Modric y compañía buscarán quedarse con el liderato del grupo.

Este será un partido muy importante para ambos, ya que de conseguir el triunfo estarían estableciendo el camino hacia el titulo europeo.

Luka Modric y Sergio RAmos disputando el esférico l AP

¿Dónde ver España vs. Croacia?

El encuentro entre España y Croacia se llevará a cabo el próximo 29 de septiembre de 2026 a las 12:45 en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, partido correspondiente a la 2.ª jornada de la UEFA Nations League del Grupo C; encuentro que se podrá disfrutar en Sky Sports, Sky+, izzi.