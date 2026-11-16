Suiza aplastó 4-0 a Escocia y aseguró su ascenso a la Liga A de la UEFA Nations League

Suiza aplastó 4-0 a Escocia y aseguró su ascenso a la Liga A de la UEFA Nations League | AFP

La selección suiza cerró la fase de grupos con una victoria contundente gracias a un autogol de Lewis Ferguson y las anotaciones de Winsley Boteli, Alvyn Sanches y Zeki Amdouni

Suiza reafirmó su superioridad en el Grupo B1 de la UEFA Nations League al derrotar 3-0 a Escocia en la última jornada de la Fase de Grupos. El conjunto helvético aprovechó un error de Lewis Ferguson para abrir el marcador y sentenció el encuentro con dos goles en el arranque de la segunda mitad, resultado que le permitió terminar como líder y conseguir el ascenso directo a la Liga A.

La derrota significó un duro cierre para Escocia, que necesitaba ganar para aspirar al segundo puesto y disputar el repechaje de promoción. Sin embargo, el equipo visitante no pudo responder a los goles suizos y terminó su participación en el tercer lugar de la clasificación.

Podría interesarte Futbol Dónde ver Gales vs Portugal: Canales y hora del partido de la UEFA Nations League

Suiza aprovechó un autogol y sentenció a Escocia en el segundo tiempo

El encuentro comenzó con una selección suiza que buscó imponer condiciones ante su afición. La primera anotación llegó al minuto 22, cuando Lewis Ferguson intentó intervenir en un centro desde el costado derecho, pero terminó desviando el balón hacia su propia portería. El mediocampista escocés marcó en contra y permitió que los locales se fueran al descanso con ventaja de 1-0.

Escocia necesitaba reaccionar, pero el inicio del complemento terminó por complicar todavía más su panorama. Apenas al minuto 47, Winsley Boteli apareció para empujar el balón al fondo de las redes y ampliar la diferencia a dos goles. La jugada fue revisada por el VAR ante una posible posición adelantada, pero la anotación terminó siendo validada.

Cuatro minutos después, al 51', Alvyn Sanches firmó el 3-0 con un disparo de primera intención que cruzó al guardameta Angus Gunn. En apenas cuatro minutos, Suiza prácticamente liquidó el partido y dejó sin respuesta a los escoceses, que todavía aprovecharon para marcar el 4 a 0 al 89’ con gol de Zeki Amdouni.

Winsley Boteli Mokango celebra su gol ante Escocia en la UEFA Nations League | AFP

¿Cómo quedó el Grupo B1 de la UEFA Nations League?

El triunfo permitió que Suiza terminara como líder del Grupo B1 con 16 puntos, producto de cinco victorias y un empate en seis partidos. De esta manera, aseguró el ascenso directo a la Liga A para la siguiente edición de la competencia.

Eslovenia finalizó en la segunda posición con 11 unidades y consiguió el boleto al repechaje de ascenso, mientras que Escocia se quedó con el tercer lugar con siete puntos. Por último, Macedonia del Norte terminó en el fondo de la clasificación sin unidades y deberá disputar el repechaje para evitar el descenso a la Liga C.

Así terminó el Grupo B1:

Suiza – 16 puntos (ascenso a Liga A).

Eslovenia – 11 puntos (repechaje de ascenso).

Escocia – 7 puntos.

Macedonia del Norte – 0 puntos (repechaje de descenso).

Suiza y Escocia dando todo por el balón en la UEFA Nations League | AFP

¿Cómo funciona la UEFA Nations League y qué sigue para Suiza?

La UEFA Nations League divide a sus selecciones en diferentes ligas, de acuerdo con su nivel y los resultados de las ediciones anteriores. En la Liga B, los primeros lugares de cada grupo consiguen el ascenso directo a la Liga A, mientras que los segundos disputan una eliminatoria de promoción frente a equipos de la máxima categoría.

Por su parte, los terceros permanecen en la Liga B y los últimos lugares deben jugar un repechaje contra selecciones de la Liga C para intentar conservar su categoría.

Con su victoria ante Escocia, Suiza cumplió el objetivo de ganar su grupo y aseguró su presencia en la máxima división para la próxima edición. Eslovenia tendrá que buscar el ascenso mediante el repechaje, mientras que Escocia ya sabe que continuará en la Liga B.