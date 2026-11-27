Tarik Skubal ya es oficialmente nuevo jugador de los Mets; firma el contrato más caro para un pitcher en Grandes Ligas

El dos veces ganador del Cy Young formalizó un acuerdo por 450 millones de dólares y nueve temporadas con Nueva York, que apuesta por el estelar zurdo para fortalecer su rotación

Tarik Skubal ya tiene nuevo equipo. El lanzador zurdo formalizó este miércoles su contrato con los New York Mets, luego de superar los exámenes médicos y concretar uno de los movimientos más importantes de la temporada baja de las Grandes Ligas.

El acuerdo será por nueve años y 450 millones de dólares, convirtiéndose en el contrato más lucrativo en la historia de MLB para un pitcher, tanto por su valor total como por su salario promedio anual, que alcanzará los 50 millones de dólares.

Un contrato que rompe todos los récords

Tarik Skubal en el duelo Dodgers vs Braves | AP

Con esta firma, Skubal supera la marca que pertenecía al japonés Yoshinobu Yamamoto, quien acordó 325 millones de dólares por 12 temporadas con Los Ángeles Dodgers antes de la campaña 2024. Además, el zurdo tendrá una cláusula completa de no cambio.

El acuerdo también contempla un bono por firma de 45 millones de dólares y 30 millones en pagos diferidos. De esta manera, el serpentinero de 30 años se convierte en el cuarto pelotero con el contrato más elevado en la historia del beisbol, solamente detrás de Juan Soto, Shohei Ohtani y Vladimir Guerrero Jr.

Los propietarios de los Mets, Steve y Alex Cohen, celebraron la incorporación del lanzador y destacaron sus condiciones como competidor, además de su talento y liderazgo. Por su parte, David Stearns, presidente de operaciones de beisbol, consideró que su llegada representa una oportunidad excepcional para fortalecer al equipo.

Tarik Skubal con los Tigres de Detroit | AP

Los Mets apuestan por un ganador del Cy Young

Skubal llega a Nueva York después de conquistar dos premios Cy Young consecutivos de la Liga Americana, en 2024 y 2025, cuando se consolidó como uno de los mejores brazos de las Grandes Ligas. Durante ese periodo también consiguió la Triple Corona de pitcheo en 2024.

En su etapa con Detroit, Tarik Skubal se consolidó como uno de los mejores lanzadores de Ligas Mayores | MLB