Tarik Skubal ya tiene nuevo equipo. El lanzador zurdo formalizó este miércoles su contrato con los New York Mets, luego de superar los exámenes médicos y concretar uno de los movimientos más importantes de la temporada baja de las Grandes Ligas.
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El acuerdo será por nueve años y 450 millones de dólares, convirtiéndose en el contrato más lucrativo en la historia de MLB para un pitcher, tanto por su valor total como por su salario promedio anual, que alcanzará los 50 millones de dólares.
Un contrato que rompe todos los récords
Con esta firma, Skubal supera la marca que pertenecía al japonés Yoshinobu Yamamoto, quien acordó 325 millones de dólares por 12 temporadas con Los Ángeles Dodgers antes de la campaña 2024. Además, el zurdo tendrá una cláusula completa de no cambio.
El acuerdo también contempla un bono por firma de 45 millones de dólares y 30 millones en pagos diferidos. De esta manera, el serpentinero de 30 años se convierte en el cuarto pelotero con el contrato más elevado en la historia del beisbol, solamente detrás de Juan Soto, Shohei Ohtani y Vladimir Guerrero Jr.
Los propietarios de los Mets, Steve y Alex Cohen, celebraron la incorporación del lanzador y destacaron sus condiciones como competidor, además de su talento y liderazgo. Por su parte, David Stearns, presidente de operaciones de beisbol, consideró que su llegada representa una oportunidad excepcional para fortalecer al equipo.
Los Mets apuestan por un ganador del Cy Young
Skubal llega a Nueva York después de conquistar dos premios Cy Young consecutivos de la Liga Americana, en 2024 y 2025, cuando se consolidó como uno de los mejores brazos de las Grandes Ligas. Durante ese periodo también consiguió la Triple Corona de pitcheo en 2024.
En la temporada 2026 registró marca de 12-7 y efectividad de 2.72 en 26 aperturas con Detroit y los Dodgers, equipo al que llegó mediante un cambio en agosto. Pese a una cirugía en el codo izquierdo durante mayo, logró regresar al montículo y cerrar la campaña.