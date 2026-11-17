El beisbol mexicano podría tener un nuevo representante en el Salón de la Fama de Cooperstown, luego de que Joakim Soria fue incluido entre los candidatos que por primera vez aparecen en la boleta de la Asociación de Escritores de Beisbol de América (BBWAA) para la generación 2027.
Pat Murphy y Will Venable conquistan el Manager del Año en las Grandes Ligas
El exrelevista, originario de Monclova, Coahuila, construyó una carrera de 773 apariciones, 36 victorias, 45 derrotas y 229 salvamentos. Además, registró una efectividad de 3.11 y consiguió 831 ponches, números que respaldan su recorrido como uno de los relevistas mexicanos más destacados de su generación.
¿Cómo fue la carrera de Joakim Soria en Grandes Ligas?
Soria debutó en MLB en 2007 con los Royals de Kansas City, organización con la que vivió sus mejores años y consiguió dos selecciones al Juego de Estrellas, en 2008 y 2010. También tuvo cinco temporadas con al menos 20 salvamentos y superó los 30 rescates en tres campañas consecutivas, de 2008 a 2010.
A lo largo de su trayectoria defendió nueve organizaciones, Kansas City Royals, Texas Rangers, Detroit Tigers, Pittsburgh Pirates, Chicago White Sox, Milwaukee Brewers, Oakland Athletics, Arizona Diamondbacks y Toronto Blue Jays. Su última temporada en las Mayores fue en 2021, con Toronto, antes de concluir una carrera de 14 campañas.
Estadísticas finales de Joakim Soria en MLB
Temporadas: 14
Juegos: 773
Victorias: 36
Derrotas: 45
Efectividad: 3.11
Salvamentos: 229
Entradas lanzadas: 763
Hits permitidos: 633
Bases por bolas: 231
Ponches: 831
Juegos como abridor: 1
¿Quiénes son los candidatos al Salón de la Fama de MLB 2027?
La boleta de 2027 está integrada por 27 expeloteros: 14 candidatos que aparecen por primera vez y 13 que regresan de procesos anteriores. Entre los nombres más destacados de los nuevos aspirantes se encuentran Buster Posey, Jon Lester, Jake Arrieta, Andrew Miller y el mexicano Joakim Soria.
Nuevos candidatos (14)
Jake Arrieta
Jay Bruce
Asdrúbal Cabrera
Starlin Castro
Wade Davis
Brett Gardner
Jon Lester
Andrew Miller
Buster Posey
Pablo Sandoval
Ervin Santana
Kyle Seager
Joakim Soria
Ryan Zimmerman
Candidatos que regresan (13)
Bobby Abreu
Mark Buehrle
Cole Hamels
Félix Hernández
Torii Hunter
Dustin Pedroia
Andy Pettitte
Álex Rodríguez
Francisco Rodríguez
Jimmy Rollins
Chase Utley
Omar Vizquel
David Wright
Los integrantes de la BBWAA tendrán hasta el 31 de diciembre para emitir sus votos y los resultados se darán a conocer el 19 de enero de 2027. Para ingresar directamente a Cooperstown, los candidatos necesitan recibir al menos el 75 por ciento de los votos