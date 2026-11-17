El coahuilense Joakim Soria aparece entre los candidatos de la clase 2027 al Salón de la Fama de MLB

El exlanzador mexicano forma parte de los 14 nuevos nombres que aparecen en la boleta para elegir a la Clase 2027 del Salón de la Fama de las Grandes Ligas

El beisbol mexicano podría tener un nuevo representante en el Salón de la Fama de Cooperstown, luego de que Joakim Soria fue incluido entre los candidatos que por primera vez aparecen en la boleta de la Asociación de Escritores de Beisbol de América (BBWAA) para la generación 2027.

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El exrelevista, originario de Monclova, Coahuila, construyó una carrera de 773 apariciones, 36 victorias, 45 derrotas y 229 salvamentos. Además, registró una efectividad de 3.11 y consiguió 831 ponches, números que respaldan su recorrido como uno de los relevistas mexicanos más destacados de su generación.

¿Cómo fue la carrera de Joakim Soria en Grandes Ligas?

Joakim Soria en un partido de los Athletics de Oakland | AP

Soria debutó en MLB en 2007 con los Royals de Kansas City, organización con la que vivió sus mejores años y consiguió dos selecciones al Juego de Estrellas, en 2008 y 2010. También tuvo cinco temporadas con al menos 20 salvamentos y superó los 30 rescates en tres campañas consecutivas, de 2008 a 2010.

A lo largo de su trayectoria defendió nueve organizaciones, Kansas City Royals, Texas Rangers, Detroit Tigers, Pittsburgh Pirates, Chicago White Sox, Milwaukee Brewers, Oakland Athletics, Arizona Diamondbacks y Toronto Blue Jays. Su última temporada en las Mayores fue en 2021, con Toronto, antes de concluir una carrera de 14 campañas.

Joakim Soria lanza en un juego con Detroit | AP

Estadísticas finales de Joakim Soria en MLB Temporadas: 14

Juegos: 773

Victorias: 36

Derrotas: 45

Efectividad: 3.11

Salvamentos: 229

Entradas lanzadas: 763

Hits permitidos: 633

Bases por bolas: 231

Ponches: 831

Juegos como abridor: 1

¿Quiénes son los candidatos al Salón de la Fama de MLB 2027?

La boleta de 2027 está integrada por 27 expeloteros: 14 candidatos que aparecen por primera vez y 13 que regresan de procesos anteriores. Entre los nombres más destacados de los nuevos aspirantes se encuentran Buster Posey, Jon Lester, Jake Arrieta, Andrew Miller y el mexicano Joakim Soria.

Candidatos al Salón de la Fama de las Grandes Ligas | MLB

Nuevos candidatos (14) Jake Arrieta

Jay Bruce

Asdrúbal Cabrera

Starlin Castro

Wade Davis

Brett Gardner

Jon Lester

Andrew Miller

Buster Posey

Pablo Sandoval

Ervin Santana

Kyle Seager

Joakim Soria

Ryan Zimmerman

Candidatos que regresan (13) Bobby Abreu

Mark Buehrle

Cole Hamels

Félix Hernández

Torii Hunter

Dustin Pedroia

Andy Pettitte

Álex Rodríguez

Francisco Rodríguez

Jimmy Rollins

Chase Utley

Omar Vizquel

David Wright