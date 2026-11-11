El dirigente de Milwaukee hizo historia con su tercer reconocimiento consecutivo en la Liga Nacional, mientras que el estratega de Chicago fue premiado por devolver a los White Sox a los primeros planos

Las Grandes Ligas reconocieron a los estrategas que marcaron la temporada 2026. Pat Murphy, de Milwaukee Brewers, y Will Venable, de Chicago White Sox, fueron elegidos Managers del Año por la Asociación de Escritores de Beisbol de América (BBWAA), gracias a dos campañas que transformaron a sus respectivas franquicias.

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Murphy se llevó la distinción de la Liga Nacional por tercera ocasión consecutiva, algo inédito en la historia del premio, mientras que Venable obtuvo su primer galardón en la Americana tras protagonizar una notable recuperación con los Medias Blancas, que pasaron de ser uno de los peores equipos a clasificarse a la postemporada.

Pat Murphy hace historia con Milwaukee Brewers

Pat Murphy llevó a Milwaukee a su primer título en Grandes Ligas | MLB

El manager de 67 años condujo a Milwaukee a una temporada regular de 103 victorias, la mejor marca de todas las Grandes Ligas, además de conseguir el título de la División Central de la Nacional. Su equipo coronó el año con la primera Serie Mundial de su historia, tras superar a Padres, Dodgers y Rays en los playoffs.

Murphy recibió 20 votos al primer lugar y acumuló 124 puntos, superando a Walt Weiss, de Atlanta Braves, quien terminó segundo con 86 unidades. Con este reconocimiento, se convirtió en el primer estratega en ganar tres premios consecutivos y en el décimo manager con al menos tres distinciones en su carrera.

Will Venable devuelve a los White Sox a la pelea

Will Venable comandó a White Sox a la postemporada | MLB