El infielder de los Detroit Tigers se quedó con el reconocimiento de la Liga Americana, mientras que el primera base de Cincinnati Reds obtuvo el galardón de la Nacional

La nueva generación del beisbol de Grandes Ligas ya tiene a sus máximos representantes de la temporada 2026. Kevin McGonigle y Sal Stewart fueron elegidos Novatos del Año por la Asociación de Escritores de Beisbol de América (BBWAA), luego de firmar campañas sobresalientes con Detroit Tigers y Cincinnati Reds, respectivamente.

McGonigle se llevó el reconocimiento de la Liga Americana con una votación dominante, al recibir 28 de los 30 votos de primer lugar y sumar 204 puntos. El jugador de los Tigers superó al lanzador de Cleveland Guardians, Parker Messick, quien terminó segundo con 122 unidades.

Kevin McGonigle devuelve el reconocimiento a Detroit

El infielder de Detroit tuvo una temporada destacada en su primer año en Las Mayores, con promedio de bateo de .278, 18 cuadrangulares, 72 carreras impulsadas y 12 bases robadas. Además, fue seleccionado al Juego de Estrellas y dividió su actividad defensiva entre las paradas cortas y la tercera base.

Kevin McGonigle es el Novato del Año en la Liga Americana | MLB

Con este reconocimiento, McGonigle se convirtió en el sexto pelotero de los Tigers en ganar el Novato del Año y el primero desde Michael Fulmer, quien obtuvo el premio en 2016. También es el primer jugador de posición de Detroit en conseguirlo desde Lou Whitaker, en 1978.

Sal Stewart hace historia con Cincinnati

Sal Stewart lució con los Reds | MLB

En la Liga Nacional, Sal Stewart se quedó con el galardón después de recibir 20 votos de primer lugar y acumular 170 puntos. El primera base de los Reds superó a Carson Benge, de los New York Mets, quien consiguió 107 unidades, y a JJ Wetherholt, de los St. Louis Cardinals, tercero con 99.