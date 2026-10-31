Decenas de miles de aficionados tomaron las calles de la ciudad para festejar el histórico campeonato de los Brewers

Milwaukee se pintó de azul y amarillo para celebrar uno de los momentos más importantes en la historia de su deporte. Los Cerveceros recorrieron las principales calles de la ciudad con un multitudinario desfile para festejar su primer campeonato de la Serie Mundial, acompañados por decenas de miles de aficionados que convirtieron la jornada en una auténtica fiesta.

¿Cómo fue el desfile de los campeones de Milwaukee?

La celebración se realizó este viernes 30 de octubre, apenas dos días después de que los Brewers derrotaran 4-1 a los Rays de Tampa Bay en el quinto juego del Clásico de Otoño. El triunfo representó el primer título de Grandes Ligas para la franquicia y puso fin a una espera de 44 años desde su única participación anterior en una Serie Mundial, en 1982.

Desde las primeras horas del día, los seguidores del equipo comenzaron a reunirse en el centro de Milwaukee. Las calles se llenaron de camisetas, banderas y cánticos, mientras otros aficionados buscaron lugares privilegiados en estacionamientos de varios niveles y ventanas de edificios para observar el paso de los campeones.

Festejos en Milwaukee tras la Serie Mundial | AP

Las autoridades locales estimaron que alrededor de 400 mil personas asistirían tanto al desfile como al festejo posterior. La magnitud de la convocatoria también provocó que las escuelas públicas de Milwaukee cancelaran las clases para que las familias pudieran formar parte de la celebración.

Después de recorrer el centro de la ciudad, los integrantes de los Cerveceros llegaron al anfiteatro American Family Insurance, ubicado cerca de la orilla del lago Michigan, donde continuaron los festejos ante una multitud que no dejó de corear los nombres de sus jugadores.

El ambiente estuvo acompañado por cerveza y numerosas muestras de alegría. Incluso Christian Yelich, capitán y bateador designado de Milwaukee, bromeó sobre la intensidad de la celebración. “Hemos tomado demasiadas cervezas durante el desfile”, comentó el pelotero.

El mánager Pat Murphy también se mostró sorprendido por la cantidad de personas que salieron a las calles para recibir al equipo. “Ha sido increíble. No dejaba de pensar que veía a la misma gente una y otra vez, y que solo estábamos dando vueltas en círculo. No hay manera de que viva tanta gente aquí”, expresó.

Uno de los momentos más especiales llegó cuando William Contreras, reconocido como el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, se unió a los cánticos de MVP de los aficionados. El venezolano aprovechó para dedicar el campeonato a quienes acompañaron al equipo durante su larga espera: “Ganamos el trofeo para ustedes, para la ciudad”.

Milwaukee campeón de la Serie Mundial | AP

Una celebración que reunió a varias generaciones

La fiesta no estuvo reservada únicamente para los jugadores. Desde el propietario Mark Attanasio hasta integrantes del equipo de mantenimiento del campo y personal que trabaja detrás de cámaras participaron en el festejo. Incluso estuvieron presentes las tradicionales salchichas corredoras de Johnsonville.

También acudieron figuras históricas de los Cerveceros, entre ellas Robin Yount, Rollie Fingers, Paul Molitor y Ted Simmons, integrantes de aquella novena que disputó la Serie Mundial de 1982.

Molitor resumió el significado de la conquista con una frase que conectó con el sentimiento de los aficionados: “Las cosas buenas les llegan a quienes saben esperar. Esperamos lo suficiente”.

La celebración también reunió a familias que heredaron su pasión por Milwaukee de generación en generación. Craig Muehl, de 42 años, acudió al desfile acompañado de sus hijos pequeños y recordó cómo nació su afición gracias a su padre, quien escuchaba los partidos del equipo en la radio durante los veranos.

Así, entre cerveza, cánticos y miles de camisetas, Milwaukee vivió una jornada histórica para recibir a sus nuevos campeones. Después de más de cuatro décadas de espera, los Cerveceros finalmente pudieron festejar una Serie Mundial con toda su ciudad.