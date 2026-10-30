Los Bravos de Atlanta ejercieron las opciones de contrato de Ronald Acuña Jr. y Ozzie Albies, asegurando la continuidad de ambas figuras para la temporada 2027 de Grandes Ligas

Los Bravos de Atlanta ejercieron el jueves la opción de 17 millones de dólares para extender el contrato del jardinero Ronald Acuña Jr., y también la alternativa de 7 millones sobre el segunda base Ozzie Albies.

Podría interesarte Beisbol ¡CAMPEONES! Milwaukee Brewers se coronan por primera vez en su historia

Acuña, cinco veces elegido al Juego de Estrellas y el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2023, firmó en 2019 un contrato de 100 millones de dólares por ocho años que incluía la opción para 2027, con una cláusula de rescisión de 10 millones.

Hay otra opción de 17 millones de dólares para 2028, que no tiene cláusula de rescisión.

Acuña Jr. celebra tras anotar ante Dodgers | AP

Albies rubricó en 2019 un contrato de 35 millones de dólares por siete años que incluía opciones de 7 millones para 2026 y 2027, lo que elevó el valor a 45 millones de dólares a lo largo de nueve temporadas.

El venezolano Acuña bateó para .255 con 20 jonrones, 55 carreras impulsadas y 21 bases robadas este año. Una distensión en el isquiotibial izquierdo dejó fuera al pelotero de 28 años entre el 2 y el 19 de mayo, y entre el 10 de junio y el 27 de julio.

Albies anota con los Bravos ante los Mets | AP