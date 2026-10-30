Los Marineros decidieron retener al pelotero azteca con una opción de nueve millones de dólares

Los Marineros de Seattle ejercieron el jueves la opción de 9 millones de dólares del relevista mexicano Andrés Muñoz, lo que evitó que el lanzador quedara habilitado para convertirse en agente libre.

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Seattle eligió a Muñoz por encima de dos jugadores

Seattle también rechazó una opción de 9 millones de dólares sobre el jardinero dominicano Victor Robles, quien es elegible para ser agente libre. Recibirá una compensación de 500.000 dólares por la rescisión, que completa un contrato de dos años por 9,75 millones de dólares.

Los Marineros también rechazaron una opción de 6.075.000 dólares sobre el derecho Bryce Miller, quien recibirá una compensación de 15.000 dólares por la rescisión como parte de un acuerdo de un año que garantizaba 2.452.500 dólares. Miller sigue bajo control del club y es elegible para el arbitraje salarial.

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Los números de Muñoz

Muñoz, un derecho de 27 años, acordó en diciembre de 2021 un contrato de cuatro años por 7,5 millones de dólares que incluía tres opciones del club. Seleccionado al Juego de Estrellas en 2024 y 2025, tuvo un salario de 7 millones de dólares este año bajo la primera opción y terminó 5-6 con una efectividad de 4,24, la peor de su carrera, 28 salvamentos en 38 oportunidades y 89 ponches en 57 1/3 entradas.

Seattle tiene una opción de 10 millones de dólares para 2028 que aumentaría en 250.000 dólares por cada uno de los umbrales de 20, 30, 40 y 45 juegos finalizados.

Andrés Muñoz con Seattle | AP