El pelotero venezolano fue elegido como el MVP de la serie que le dio el primer título en su historia al Milwaukee

Con la bandera de Venezuela sobre los hombros, una amplia sonrisa y un orgullo evidente, William Contreras estaba dispuesto a alardear un poco. Contreras se convirtió en el octavo receptor elegido el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial después de conducir a los Cerveceros de Milwaukee a su primera coronación.

“No quiero ofender a ninguno de los otros receptores de la liga. Lo último que quiero hacer es ofender a cualquiera de ellos”, dijo. “Pero sentado aquí hoy, campeón del mundo, siento que soy el mejor receptor de la liga. De nuevo, eso no es una falta de respeto para ninguno de ellos. Es lo último que quiero hacer. Pero hoy siento que soy el mejor catcher del mundo”.

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El venezolano, corazón y alma de un equipo de mercado pequeño, bateó para .381 mientras guiaba al cuerpo de lanzadores de Milwaukee, retiraba a cuatro corredores que intentaron robar base y sacaba provecho del primer Clásico de Otoño con el sistema automatizado de desafío de bolas y strikes (ABS) al ganar 10 de 13 apelaciones. Contreras conectó un doble impulsor en la victoria 4-1 de Milwaukee que aseguró el título en el quinto juego la noche del miércoles.

Momentos después de recibir el premio al Más Valioso (MVP), Contreras abrazó a su hermano mayor Willson, primera base de los Medias Rojas de Boston, quien ganó una Serie Mundial con los Cachorros de Chicago en 2016.

“Mi hermano es mi modelo a seguir. No tengo muchos amigos. Él es mi amigo”, dijo William Contreras. “Si tengo algo que preguntarle a alguien, le pregunto a Willson”.

William Contreras tras ser campeón de la Serie Mundial 2026 con Milwaukee | AP

Volvió a emocionarse cuando le preguntaron por Venezuela, su país natal. Contreras integró la selección venezolana que ganó su primer Clásico Mundial de béisbol en marzo, aunque se fue de 13-0 sin carreras impulsadas.

“Significa todo porque es la primera vez que los muchachos de Venezuela ganan el Clásico y la Serie Mundial ”, expresó. “Es historia, historia para mi país. Amo a Venezuela. Es mi país”.

William Contreras de Milwaukee Brewers | AP

Contreras se une a Gene Tenace (1972), Johnny Bench (1976), Steve Yeager (co-ganador en 1981), Darrell Porter (1982), Rick Dempsey (1983), Pat Borders (1992) y su compatriota Salvador Pérez (2015) como receptores que han ganado el premio.

Contreras, de 28 años y tres veces elegido al Juego de Estrellas, bateó para .270 con 18 jonrones y un récord personal de 94 carreras impulsadas. Los Cerveceros ganaron su cuarto título consecutivo de la División Central de la Liga Nacional.