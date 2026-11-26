MLB, al borde de un paro laboral, ¿Por qué peligra la temporada 2027 y qué tiene que ver el tope salarial?

Los dueños buscan establecer un límite salarial, mientras que los peloteros rechazan la propuesta; el desacuerdo podría provocar un paro patronal a partir de diciembre

Las Grandes Ligas y la Asociación de Jugadores (MLBPA) están cerca de protagonizar un nuevo conflicto laboral que podría poner en riesgo el desarrollo de la temporada 2027, debido a las diferencias que mantienen en las negociaciones de su próximo convenio colectivo.

El actual acuerdo entre ambas partes vence el próximo 1 de diciembre de 2026 y, hasta el momento, no existe un entendimiento sobre las condiciones económicas que regirán el futuro de la competición. El principal obstáculo es la intención de los propietarios de implementar un tope salarial, una medida que los peloteros rechazan.

Sal Stewart lució con los Reds | MLB

¿Por qué quieren implementar un tope salarial en MLB?

La propuesta de los dueños de las franquicias busca establecer un límite de dinero que cada organización pueda destinar a los salarios de sus jugadores. Con ello, la liga pretende reducir las diferencias económicas entre los equipos y generar mayor equilibrio competitivo, además de tener un mayor control sobre sus gastos.

De acuerdo con la propuesta más reciente de MLB, el tope salarial sería de 258.2 millones de dólares por equipo, mientras que también existiría un piso de 180.2 millones, ambos a partir de 2028. Esto obligaría a las franquicias con nóminas más elevadas a reducir su gasto y a otras organizaciones a invertir más en sus plantillas.

Jugadores de los Yankees de Nueva York en la Temporada 2026 de la MLB | AP

Sin embargo, el sindicato considera que establecer un límite salarial afectaría directamente el poder de negociación de los peloteros y reduciría sus posibilidades de conseguir contratos más elevados. La MLBPA defiende que los jugadores deben conservar la libertad de negociar sus salarios sin un techo establecido por los propietarios.

¿Cuándo comenzaría el paro laboral y qué pasaría con la temporada 2027?

Kuroda-Grauer, elemento de los Athletics l AP

Ante la falta de acuerdos, el escenario que toma fuerza es un paro patronal, conocido en Estados Unidos como lockout. A diferencia de una huelga de jugadores, esta medida es impulsada por los propietarios de los equipos y consiste en impedir que los peloteros trabajen para sus organizaciones mientras no exista un nuevo convenio colectivo.

Si el acuerdo vence sin una solución, los dueños podrían decretar el cierre patronal a partir del 2 de diciembre. Esto significaría suspender actividades relacionadas con los equipos, impedir movimientos de jugadores y detener las contrataciones de agentes libres, por lo que la planificación de la siguiente campaña quedaría comprometida.

El mexicano Javier Assad en MLB | AP