¿Randy Arozarena a los Yankees? La propuesta que podría llevar al mexicano a uno de los equipos más grandes de MLB

Randy Arozarena es uno de los peloteros top del momento | MLB

Los Bombarderos del Bronx recibieron una recomendación para buscar al jardinero, quien viene de una de las mejores temporadas de su carrera con Seattle

Randy Arozarena podría protagonizar uno de los movimientos más llamativos del mercado de agentes libres de las Grandes Ligas, ya que el jardinero cubano-mexicano aparece en el radar de los New York Yankees, para fortalecer su ofensiva rumbo a la temporada 2027.

La propuesta fue realizada por Xavier Scruggs, de MLB Network Radio en SiriusXM, quien consideró que los Bombarderos del Bronx necesitan un bateador derecho con poder y experiencia en escenarios importantes. Además, de acuerdo con reportes de Jon Heyman, de MLB Network, la organización neoyorquina ya tuvo acercamientos con los representantes de Arozarena.

¿Por qué Randy Arozarena sería un buen fichaje para los Yankees?

Randy Arozarena disfruta una nueva experiencia en el Juego de Estrellas de la MLB | AP

El interés de Nueva York tiene una explicación, su ofensiva necesita mayor equilibrio entre bateadores zurdos y derechos. Scruggs señaló que Arozarena sería una solución para ese problema, además de destacar su capacidad para responder en momentos de presión.

El mexicano viene de una campaña sobresaliente con los Seattle Mariners, en la que disputó 154 encuentros y registró promedio de bateo de .281, con 26 cuadrangulares, 79 carreras impulsadas y 26 bases robadas.

También consiguió un OPS+ de 148, el mejor registro de su carrera en una temporada completa, números que lo colocan entre los agentes libres más atractivos del mercado.

Randy Arozarena haciendo una atrapada con los Mariners | AP

¿Qué podría impedir su llegada a Nueva York?

Arozarena ya rechazó la oferta calificada de los Mariners, valuada en 23.15 millones de dólares por una temporada, por lo que decidió explorar el mercado de agentes libres. Sin embargo, su contratación no será sencilla, Seattle recibirá una compensación en el Draft si firma con otra organización bajo las condiciones establecidas por MLB.

Jugadores de los Yankees celebrando carrera ante los Red Sox en los Playoffs 2026 | AP