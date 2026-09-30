El conjunto estadounidense venció 4-2 a Chile, después de imponerse 4-1 a Perú; el próximo sábado 3 de octubre enfrentará al Tri de Rafael Márquez

Estados Unidos encendió las alarmas de cara al duelo ante México. Luego de golear 4-1 a Perú, el conjunto de las Barras y las Estrellas volvió a demostrar su poder ofensivo al imponerse 4-2 a Chile, en un resultado que aumenta la expectativa por el próximo enfrentamiento entre ambos equipos.

El equipo estadounidense consiguió su segunda victoria consecutiva en esta serie de partidos amistosos. Aunque Chile logró ponerlo en aprietos y llegó a tomar la ventaja en el segundo tiempo, los locales reaccionaron para quedarse con el triunfo.

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Estados Unidos vuelve a golear antes de enfrentar a México

Sebastian Berhalter abrió el marcador al minuto 37, pero Chile respondió en la segunda mitad con anotaciones de Diego Ulloa y Maximiliano Gutiérrez, que le dieron la vuelta al encuentro. La reacción estadounidense llegó con Julian Hall, quien marcó el empate antes de que Chris Richards consiguiera el 3-2.

Ya en el tiempo agregado, Mathis Albert sentenció el partido con el cuarto tanto de Estados Unidos, que cerró así una nueva victoria por diferencia de dos goles. El resultado llegó apenas unos días después de su contundente triunfo ante Perú.

Estados Unidos le propina una goleada a Chile | AP

México llega al duelo tras dos empates

El próximo compromiso de Estados Unidos será ante México, el sábado 3 de octubre, en un partido que representará una nueva prueba para el equipo dirigido por Rafael Márquez. El encuentro será el tercero del entrenador al frente de la Selección Mexicana.

El Tri, por su parte, llega después de empatar ante Colombia y Perú en sus últimos encuentros. A diferencia de su próximo rival, México no ha conseguido una victoria en esos dos compromisos, por lo que el duelo ante Estados Unidos será una oportunidad para mostrar avances en el proceso de Márquez.