La luchadora de Minnesota protagonizó un escalofriante momento al caer de cabeza durante la lucha por el maletín femenino; pese al golpe, logró continuar y conquistar el contrato por segunda ocasión en su carrera

Tiffany Stratton vivió momentos de angustia durante la lucha de escaleras femenina de Money in the Bank 2026. Al inicio del combate, la luchadora estadounidense subió a lo más alto de una escalera para lanzarse sobre el resto de las participantes, pero la maniobra terminó de manera accidentada cuando la estructura se movió y provocó que cayera abruptamente, impactando su cabeza contra el suelo.

La escena generó preocupación entre los aficionados, pues el golpe parecía de gravedad. Sin embargo, Stratton logró continuar en el combate y, después de superar a sus rivales, terminó conquistando el maletín femenino en una noche que tuvo de todo: peligro, emoción y una nueva hazaña para su carrera.

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Tiffany Stratton preocupa tras caer de cabeza en Money in the Bank

La acción ocurrió en los primeros momentos de la lucha, cuando Stratton buscó sorprender a las demás competidoras con un ataque desde lo alto de la escalera. No obstante, el movimiento de la estructura cambió la trayectoria de su caída y provocó el fuerte impacto afuera del ring.

A pesar de lo aparatoso de la escena, la luchadora pudo mantenerse en la contienda. Su participación continuó hasta el desenlace, aunque el incidente se convirtió en uno de los momentos más impactantes del combate.

Tiffany Stratton es la ganadora del Money in the Bank Femenino 2026 | WWE

Tiffany Stratton hace historia con su segundo Money in the Bank

La caída no impidió que la luchadora de Minnesota alcanzara su objetivo. Stratton consiguió el maletín femenino por segunda ocasión en su carrera, un logro que la coloca en un lugar especial dentro de la historia de WWE.

Con esta victoria, Tiffany Stratton se convirtió en la primera luchadora en ganar dos veces el Money in the Bank femenino, consolidando su nombre en uno de los combates más importantes de la empresa.

Ahora, la estadounidense tendrá nuevamente la oportunidad de cobrar el contrato por un campeonato mundial femenino cuando decida hacerlo, mientras los aficionados esperan conocer cuál será su próximo objetivo tras una noche marcada tanto por el susto como por su histórica conquista.