Un hombre abrió fuego desde un vehículo en Trappes y La Verrière, cerca de París / AP

El sospechoso fue detenido y la Fiscalía Antiterrorista asumió la investigación

Un tiroteo registrado este viernes 23 de octubre en dos localidades de la periferia de París dejó una persona muerta y cinco heridas, de acuerdo con el balance comunicado por el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez. Las autoridades investigan el caso como un posible acto terrorista y analizan si tuvo una motivación racista o islamófoba.

Los disparos ocurrieron en Trappes y La Verrière, en el departamento de Yvelines, al suroeste de la capital francesa. Según los primeros reportes, un hombre de 39 años abrió fuego desde un vehículo en distintos puntos de ambas localidades antes de ser detenido en la población cercana de Coignières.

Un tiroteo en la periferia de París dejó una persona muerta y cinco heridas / AP

Nuñez calificó los hechos como un crimen terrorista y destacó la intervención de los agentes que participaron en la captura del presunto responsable.

"Se trata claramente de un crimen terrorista, es un acto extremadamente grave", denunció Nuñez, quien, desde Trappes, dio un balance de un muerto y cinco heridos.

El funcionario señaló que cinco policías lograron detener al sospechoso en poco tiempo, con lo que habrían interrumpido la secuencia de ataques. La duración de los hechos habría sido inferior a 15 minutos.

Investigan posible motivación racista e islamófoba

El alcalde de Trappes, Ali Rabeh, condenó el ataque y advirtió sobre la posible motivación discriminatoria detrás de los disparos. “Un atentado con connotación racista, probablemente islamófoba", declaró el funcionario, quien también llamó a la concordia entre la población.

Rabeh pidió evitar que el clima de tensión escale tras lo ocurrido y subrayó la responsabilidad colectiva frente a nuevos episodios de violencia.

Las autoridades investigan el caso como un posible acto terrorista / AP

"Somos colectivamente responsables de lo que acaba de ocurrir y de lo que podría volver a suceder en nuestro país, y nuestra responsabilidad de todos es la desescalada", agregó.

Aunque las autoridades consideran la hipótesis de un crimen de odio, los motivos del presunto atacante todavía deben esclarecerse mediante las investigaciones.

Fiscalía Antiterrorista toma el caso

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, calificó el tiroteo como un hecho grave y aseguró que las instituciones de seguridad y justicia trabajan para esclarecer lo sucedido.

"Todos los recursos de las fuerzas de seguridad y de la autoridad judicial se encuentran plenamente movilizados. La Fiscalía Nacional Antiterrorista ha anunciado que mantendrá el asunto bajo observación", tuiteó Lecornu.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia asumió la investigación para determinar las circunstancias del ataque y establecer si los disparos estuvieron relacionados con una motivación terrorista y discriminatoria.

Los disparos ocurrieron en Trappes y La Verrière, en el departamento de Yvelines / AP