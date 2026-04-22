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Toyota presenta la nueva RAV4 HEV en el Energy Fest: innovación, diseño y eficiencia en un solo SUV

Toyota presenta la nueva RAV4 HEV | ESPECIAL
Toyota presenta la nueva RAV4 HEV | ESPECIAL
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 16:14 - 22 abril 2026
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Una noche vibrante y llena de energía se vivió durante el Energy Fest de Toyota, donde la innovación automotriz y el entretenimiento se fusionan para ofrecer una experiencia inolvidable.

La gran protagonista de la velada fue la nueva generación de la RAV4 HEV, que se presentó como el símbolo de evolución tecnológica de la marca en nuestro país. Con una estética completamente renovada, tanto en el interior como en el exterior, esta SUV destaca por líneas más sofisticadas y un enfoque centrado en el confort del conductor y los pasajeros.

Uno de los aspectos más destacados es su powertrain, que logra un balance ideal entre eficiencia energética y desempeño, mejorando el consumo de gasolina. Esta combinación permite una conducción más limpia y también comodidad y estilo.

Además, la nueva RAV4 HEV incorpora avanzadas tecnologías de seguridad que brindan mayor confianza al volante. Sus sistemas inteligentes están diseñados para anticipar riesgos y asistir al conductor en todo momento, elevando los estándares de protección.

Así es la nueva RAV4 HEV de Toyota | ESPECIAL
Así es la nueva RAV4 HEV de Toyota | ESPECIAL

Además, la nueva RAV4 HEV incorpora avanzadas tecnologías de seguridad que brindan mayor confianza al volante. Sus sistemas inteligentes están diseñados para anticipar riesgos y asistir al conductor en todo momento, elevando los estándares de protección.  

Así, el Energy Fest de Toyota no solo presentó un nuevo vehículo, sino que consolidó una visión: la de un futuro donde la tecnología, el diseño y la sustentabilidad van de la mano

Se llevó a cabo el Energy Fest de Toyota | ESPECIAL
Se llevó a cabo el Energy Fest de Toyota | ESPECIAL
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