¡Como en el llano! León sorprende al pintar a mano las líneas de su cancha ante Cruz Azul

León sorprende al pintar a mano las líneas de su cancha ante Cruz Azul MEXSPORT

Un trabajador del Estadio Nou Camp fue captado con una brocha y un bote de pintura mientras retocaba el terreno de juego antes del partido de Liguilla}

La Liguilla del Apertura 2026 dejó una imagen bastante peculiar en el futbol mexicano. Antes del enfrentamiento entre León y Cruz Azul, correspondiente a la Ida de los Cuartos de Final, un trabajador del Estadio Nou Camp fue captado pintando a mano algunas líneas del terreno de juego, situación que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

Con una brocha y un bote de pintura blanca, el empleado del inmueble tuvo que remarcar parte de las delimitaciones de la cancha, particularmente la línea de medio campo y el círculo central. Sin embargo, el resultado no fue precisamente el esperado, pues algunos trazos quedaron visiblemente chuecos.

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¿Por qué León tuvo que pintar su cancha a mano?

La peculiar escena no fue producto de una ocurrencia del personal del estadio. De acuerdo con los reportes, las fuertes lluvias registradas durante los días previos al encuentro afectaron distintas zonas del césped del Nou Camp, provocando que algunas marcas perdieran visibilidad.

Ante esta situación, los trabajadores tuvieron que intervenir para recuperar las delimitaciones del terreno de juego. Incluso, las labores de mantenimiento continuaron durante el encuentro y al medio tiempo, cuando también se realizaron trabajos para retirar el agua acumulada en el césped.

Habitualmente, este procedimiento se realiza con un carrito especial que cuenta con un sistema de aspersión para distribuir la pintura de manera uniforme. No obstante, en esta ocasión las imágenes mostraron a un empleado realizando el trabajo con una brocha, una escena que generó burlas y críticas entre los aficionados.

Nico Ibáñez en celebración con Cruz Azul en la Liguilla del Apertura 2026 | IMAGO 7

Cruz Azul goleó al León y buscará sellar su clasificación

La peculiaridad de la cancha terminó acompañando una noche complicada para los Esmeraldas, quienes fueron superados 4-0 por Cruz Azul en el partido de Ida de los Cuartos de Final.

José Paradela, con un doblete, Nicolás Ibáñez y Gabriel Fernández fueron los encargados de marcar para La Máquina, que consiguió una ventaja importante de cara al compromiso de vuelta.

Ahora, ambos equipos volverán a encontrarse este domingo 29 de noviembre en el Estadio Banorte, donde Cruz Azul buscará confirmar su boleto a las Semifinales del Apertura 2026.

El encuentro comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse a través de Canal 5 y ViX. Para avanzar, León necesita ganar por cinco goles de diferencia, mientras que los cementeros pueden permitirse una derrota de hasta tres tantos y mantener su clasificación.