¡Una Máquina! El historial de las goleadas de Cruz Azul en Liguillas

Cruz Azul ganó 4-0 la Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 ante León | Imago7

El equipo cementero tiene un gran historial cuando se trata de resultados abultados en la 'Fiesta Grande'

Cruz Azul goleó a domicilio a León en los Cuartos de Final del Apertura 2026, en donde dicho sea de paso lo colocó entre las mayores goleadas en Fase Final.

Los números acompañan a los celestes

El 4-0 sobre La Fiera igualó otras goleadas que Cruz Azul ha conseguido en instancias de eliminación directa. Una de ellas fue en el Invierno de 2001, en ese entonces derrotó por el mismo marcador a Necaxa.

En el Apertura 2007, volvió a vencer 4-0 a Pachuca en los Cuartos de Final, volvió a pasar en el Apertura 2020, le anotó a Pumas 4-0 en la Semifinal de Ida.

Nico Ibáñez en celebración con Cruz Azul en la Liguilla del Apertura 2026 | IMAGO 7

Sin embargo, la mayor goleada celeste en Liguilla fue el 6-1 ante Puebla en las Semifinales de Vuelta de la temporada 1973-74.

Incluso en la temporada 1991-92 La Máquina aplastó a América con cuatro goles en aquel entonces en reclasificación.

Ahora, León se convirtió en otra víctima más. Cruz Azul tendrá el apoyo de sus afición en el Estadio Banorte para obtener el boleto a las Semifinales y continuar con el sueño del bicampeonato.

Joel Huiqui con Cruz Azul durante el partido contra Chivas | IMAGO 7