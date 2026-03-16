UEFA Champions League: ¿Dónde y cuándo ver el partido Chelsea vs PSG?

Se juegan los Octavos de Final de UEFA Champions League entre Chelsea y PSG. Londres vivirá uno de los partidos más vibrantes de la semana, 'Los Azules' buscarán remontar el 5-2 sufrido en la casa del Paris Saint-Germain.

Chelsea sufriendo la derrota ante Newcastle | AP

El conjunto dirigido por Liam Rosenior sabe que necesita por lo menos tres goles para poder alargar el partido, el conjunto de los Blues tiene un alto historial de remontadas en su casa, aunque la situación parece adeversa ante el equipo de Luis Enrique.

Chelsea no solo viene de perder por este marcador ante PSG sino que en Premier League se llevó otro descalabro por marcador de 1-0 ante Newcastle United en el Bridge.

Ahora tiene que recibir al campeón de Europa con un marcador adverso, meter tres goles en el partido y defender lo más que se pueda para extender el tiempo del partido.

Newcastle derrota al Chelsea 1 a 0 | AP

PSG es uno de los mejores equipos en atacar los espacios, con profundidad y velocidad, se enfrentan a un Chelsea que genera dudas por lo que pueden tener el campo preparado para sacar otra victoria contundente y cuenta con los jugadores para hacerlo.

Chelsea no vive su mejor momento ya que tiene solamente una victoria en sus últimos cinco partidos. Tendrá que confiar mucho en su ofensiva y de controlar el balón en el medio campo.

¿Dónde y cuándo ver el partido? Fecha, Hora y Canal

Marquinhos y Kvaratskhelia festejan uno de los goles del PSG vs Mónaco en la Champions League | AP