Un aficionado le lanzó una Virgen de Guadalupe a Matías Almeyda tras haber eliminado al América

Un aficionado le lanzó una Virgen de Guadalupe a Matías Almeyda | MEXSPORT

El técnico argentino recibió una pequeña imagen religiosa desde la tribuna antes del partido ante América; la besó, la guardó y agradeció el gesto después de conseguir el boleto a Semifinales

Matías Almeyda protagonizó un curioso momento durante la visita de Monterrey al América, luego de que un aficionado le lanzara una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe, un obsequio que el estratega argentino recibió con mucho cariño.

El episodio ocurrió antes del encuentro de Vuelta de los Cuartos de Final, cuando el entrenador caminaba rumbo a la banca visitante del Estadio Banorte. Al recibir el objeto, se acercó a recogerlo y descubrió que se trataba de una virgencita. Almeyda la mostró hacia la tribuna, la besó y posteriormente la guardó en el bolsillo.

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Matías Almeyda utilizó la Virgen de Guadalupe como amuleto ante América

El detalle no quedó solamente en una muestra de agradecimiento. Durante el partido, el 'Pelado' volvió a sacar la imagen religiosa y la besó antes del segundo penal de Monterrey, que Uros Djurdjevic convirtió para colocar el 2-0 definitivo en el marcador.

Tras conseguir la clasificación, el estratega argentino explicó el significado que tuvo el regalo y reconoció que la fe es una parte importante de su vida.

"Un aficionado me regaló, me lanzó una virgencita. Yo creo mucho, todo lo que voy logrando es gracias a Dios y este señor entendió cuál es mi fe. Es mejor que me tire una virgen a una moneda. Recién lo pude ver detrás de un vidrio y se lo pude agradecer", explicó Almeyda.

Jugadores de Monterrey en celebración en la Liguilla | IMAGO 7

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La anécdota religiosa acompañó una noche redonda para el conjunto regiomontano, que consiguió eliminar al América en su propia casa. Con goles de Lucas Orellano y Uros Djurdjevic, ambos desde el punto penal, Rayados ganó 2-0 el encuentro de Vuelta y selló su clasificación a la siguiente ronda.

Después del empate sin goles en el partido de Ida, el equipo de Almeyda resolvió la eliminatoria en el Estadio Banorte y dejó fuera a uno de los principales candidatos al campeonato.