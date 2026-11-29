Hugo Cuypers y Diego Rossi apuntan a volver en Semifinales; esto es lo que se sabe

Los atacantes de Rayados reforzarían la zona alta del equipo de Matías Almeyda, aunque nada esta garantizado

Los delanteros de Monterrey salieron con problemas físicos ante América y serán evaluados en los próximos días para conocer si podrán estar disponibles en la siguiente ronda.

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Rayados buscará recuperar a Hugo Cuypers y Diego Rossi de cara a las Semifinales del Apertura 2026, luego de que ambos delanteros presentaran problemas físicos que los dejaron fuera o limitaron su participación en la vuelta de los cuartos de final ante América.

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El cuerpo médico del Monterrey evaluará la evolución de ambos futbolistas durante los próximos días para determinar si podrán estar disponibles para el siguiente compromiso de La Pandilla, en una etapa del torneo donde el equipo albiazul buscará mantener su ofensiva completa.

En el caso de Hugo Cuypers, el atacante belga presentó un micro desgarro en la pierna derecha, una lesión que lo obligará a mantenerse bajo seguimiento médico para conocer cómo evoluciona y si podrá recuperarse a tiempo para las semifinales.

Diego Rossi anotó y festejó con efusividad junto a Lucas Ocampos | MexSport

Por su parte, Diego Rossi presentó una molestia muscular en la espalda, por lo que también será sometido a evaluaciones y dependerá de su evolución para conocer si podrá reincorporarse al trabajo con el equipo y estar disponible para Matías Almeyda.

De momento, Rayados no tiene garantizada la presencia de ninguno de los dos delanteros para la siguiente ronda, por lo que los próximos días serán clave para conocer si Monterrey podrá contar con Cuypers y Rossi en la búsqueda de un lugar en la final del Apertura 2026.