A lo largo de los años, albiazules y azulcremas se han encontrado en Liga MX, Copa México y torneos internacionales, dejando series cargadas de dramatismo, remontadas y finales

América y Rayados han protagonizado una de las rivalidades con mayor historia en las fases de eliminación directa del futbol mexicano, con capítulos que han marcado a ambas instituciones y en los que Monterrey ha sabido convertirse en una auténtica pesadilla para las Águilas. A lo largo de los años, albiazules y azulcremas se han encontrado en Liga MX, Copa México y torneos internacionales, dejando series cargadas de dramatismo, remontadas y finales.

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Aunque el América ha sido uno de los clubes más dominantes del futbol mexicano, Monterrey ha sabido plantarle cara en momentos decisivos, logrando eliminaciones que han quedado en la memoria de su afición. Desde finales de los años ochenta hasta los enfrentamientos más recientes, La Pandilla ha construido una historia que lo coloca como un rival incómodo para los capitalinos cuando se trata de jugarse el pase a la siguiente ronda.

América tras caer eliminado ante Monterrey | iMAGO7

¿Cómo han sido las eliminaciones?

Una de las primeras eliminaciones que marcó esta rivalidad ocurrió en la Copa México 1987-88, cuando Monterrey dejó fuera al América en los Cuartos de Final. Los albiazules ganaron 2-0 la Ida en el Estadio Tecnológico con anotaciones de Rafael ‘Xalapa’ Ortega y Bahía, mientras que en la Vuelta empataron 2-2 en el Estadio Azteca, para cerrar un global de 4-2 y conseguir por primera vez eliminar a las Águilas.

Posteriormente, en la Semifinal de la temporada 1992-93, Rayados volvió a imponerse en una eliminatoria de Liga. El equipo regiomontano ganó 1-0 en la Ida con gol de Careca y, en la Vuelta, resistió en la capital para empatar sin goles y conseguir su boleto a la Final. En el Apertura 2009, nuevamente en Cuartos de Final, Monterrey dejó en el camino al América en una serie emotiva, marcada por el fallecimiento de Antonio De Nigris. Aldo anotó en la Ida y Humberto Suazo apareció en la Vuelta para asegurar el pase al equipo que terminaría conquistando el campeonato.

En el Clausura 2012, Rayados volvió a eliminar al América en Semifinales. Tras empatar sin goles en el primer encuentro, Monterrey se impuso 2-0 en el Estadio Tecnológico bajo una intensa lluvia, con goles de José María Basanta y Aldo De Nigris. Cuatro años después, en el Clausura 2016, la Pandilla repitió la dosis en la misma instancia, remontando la serie en el Estadio BBVA con un triunfo 4-2, gracias a los goles de Rogelio Funes Mori, Carlos Sánchez y un doblete de Edwin Cardona.

Luca Orellano celebrando gol con Monterrey | IMAGO7

Así han sido las Finales

La historia también incluye finales ganadas por Monterrey frente al América. En enero de 2010, Rayados conquistó la InterLiga tras empatar sin goles y vencer 3-1 en penales, con Jonathan Orozco como protagonista. En el Apertura 2019, los albiazules levantaron su quinto título de Liga tras una final que se definió en tanda de penales en el Estadio Azteca, mientras que en 2021 volvieron a derrotar a las Águilas, esta vez en la Final de la Liga de Campeones de Concacaf, con un gol de Rogelio Funes Mori en el Gigante de Acero.

La historia más reciente tampoco ha sido favorable para el América en los duelos de eliminación directa ante Monterrey. En el Apertura 2025, Rayados avanzó a Semifinales tras un dramático gol de Germán Berterame en tiempo de compensación en la Vuelta de Cuartos de Final. Y ahora, en el Apertura 2026, volvió a superar a los capitalinos, sumando una nueva eliminación y reafirmando una historia en la que ha sabido imponerse en los momentos más importantes frente a uno de los clubes más grandes del futbol mexicano.