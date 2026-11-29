América en la Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 | IMAGO7

Las Águilas firmaron un torneo irregular que concluyó en los Cuartos de Final

A pesar de clasificar en tercero de la tabla, América mostró una versión irregular a lo largo del torneo, que fue de más a menos hasta llegar con un ritmo lleno de dudas a los Cuartos de Final, instancia en la que cayó ante Rayados.

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Por ello, las responsabilidades se han repartido, pero las claves de esta eliminación se concentraron en tres vertientes, desde la gestión de Guillermo Almada, hasta el poco apoyo recibido por parte de la afición en la Vuelta de los Cuartos de Final.

¿Guillermo Almada fue el culpable de la eliminación del América?

El trabajo de Almada comenzó con buenas sensaciones, pero la gestión del grupo no fue su fuerte y para esta instancia, las cosas con el vestidor no estuvieron del todo en buen estado, debido a la forma en la que se maneja el técnico uruguayo.

El balance para el entrenador del América no es positivo, pues la expectativa era mayor debido a lo que logró en Pachuca, pero a su vez hay argumentos para darle respaldo, al ser su primer torneo y, en estadísticas, hacer un semestre aceptable.

Edwin Cerrillo tras la eliminación del América | MEXSPORT

Edwin Cerrillo y dos penaltis que sentenciaron a las Águilas

Otro de los señalados es Edwin Cerrillo, quien cometió los dos penaltis en la Vuelta de los Cuartos de Final, mismos que fueron bien señalados por el árbitro central, Luis Enrique Santander.

Primero, un empujón sobre Jorge Rodríguez en el área fue suficiente para señalar el primer tiro penal para Rayados. Después, el mismo mediocampista se llevó puesto a Jesús Corona en una jugada prometedora para los regiomontanos.

Guillermo Almada, entrenador del América, en partido ante Toluca | MEXSPORT

¿La afición del América abandonó al equipo?

Por último, el Estadio Azteca no tuvo un ambiente ni apoyo cómo se espera para un equipo como el América, que además de ser el más ganador del futbol mexicano, también es uno de los más populares, por lo que en una instancia así, la grada quedó a deber.

La afición no estuvo a la altura de lo que se jugaba el América y de alguna manera ‘abandonó’ al equipo al no hacer pesar un escenario tan imponente como el Estadio Azteca, en el que muchas glorias ha vivido el club.