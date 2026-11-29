Radiografía de la eliminación del América; el uno por uno de los futbolistas contra Rayados

El conjunto de Coapa sumó una de sus peores exhibiciones, no solo en Liguilla sino en los últimos años

Frustración, tristeza y enojo fueron unas de las tantas emociones que la afición del Club América sintió el sábado 28 de noviembre cuando cayeron a manos de los Rayados de Monterrey en la vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026, y no es para menos, pues fue uno de los duelos más ‘flojos’ del equipo durante el torneo.

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¿Cómo le fue a los futbolistas del América?

Tras la derrota, el conjunto de Coapa recibió en dos sus jugadores una calificación de rendimiento sumamente baja, aunque con un par de nombres que se rescatan, sin embargo, eso no borra una de las peores actuaciones en Liguilla del equipen los últimos años.

Rodolfo Cota: Con una puntuación de 6.37, el mexicano fue de lo poco rescatable del equipo, salió acertadamente en las jugadas que lo requerían; no pudo hacer nada en los penales.

Rodolfo Cota, portero del América | MEXSPORT

Defensas

Kevin Álvarez: Aunque fue uno de sus mejores partidos en tiempos recientes con al playera amarilla fue errático cuando se sumó al ataque, en más de dos ocasiones no decidió correctamente, terminando con 6.90.

Santiago Bueno: Quedó a deber como refuerzo de calidad en el torneo y ayer no fue la excepción, perdió la marca en par de ocasiones que provocaron peligro sobre la portería de Cota. Terminó con una calfiación de 5.48.

Santiago Ramos Mingo: El mejor central de América en el cierre del torneo, tuvo intervenciones decisivas, sobre todo a un disparo de Orellano que pudo ser gol, eso le valió terminar con 6.89 de calificación.

Israel Reyes: Con un 6.14 de calificación, el mexicano jugando fuera de su posición natural, pues en este juego actuó como lateral por derecha, estuvo atento a las marcas, pero no contribuyó en ataque, dejó solos a los extremos y no hizo ninguna pasada que diera profundidad.

Israel Reyes en la eliminación del América | IMAGO7

Mediocampistas

Alan Cervantes: Fue el Alan Cervantes de toda la temporada, inoperante a la ofensiva, no cubría a los centrales, poca recuperación de balón; deambulo por el círculo central; al final terminó con una calificación de 6.05.

Erick Sánchez: Lo de siempre con el Chiquito, muchas piernas, mucho corazón, pero sin ideas ni claridad con el balón. Tuvo dos oportunidades de disparo, sin embargo, decidió mal y perdible balón. Al final cerró con 6.39.

Alejandro Zendejas: Para decepción del americanismo, el hombre que siempre aparece esta vez no lo hizo, terminando con 6.40. Perdido como enganche y cuando estuvo como extremo tampoco tuvo profundidad, en más de una ocasión tuvo para hacer crecer jugadas y las desaprovechó.

Erick Sánchez vs Monterrey en el Apertura 2026 | MEXSPORT

Ataque

Isaías Violante: Fue un fantasma en la primera mitad, América jugó con 10, con él en la cancha, apático, sin ideas ni encare, al final tuvo querer reemplazado antes de los 60 minutos. Fue de los peores calificados: 6.02.

Brian Rodriguez: El mismo Rayito de todas las Liguillas, cerró con 6.36. no tuvo profundidad, y los zagueros de Rayados no le permitieron tener un mano a mano pese a sus intentos de buscar el balón.

Henry Martín: Con 6.27, la Bomba se quedó sin pólvora, mucho sacrificio, pero falló la más clara al inicio del juego. Se necesita un killer del área en los momentos clave.

Henry Martín en los Cuartos de Final del Apertura 2026 | MEXSPORT

Cambios

Óscar Perea: Fue el revulsivo más activo de las Águilas, pero se notó acelerado y errático en la toma de decisión final. Calificación: 6.49.

Miguel Borja: Poco que hacer para un Colibrí sin balones, aunque cuando le llegaron poca idea tuvo, no le dieron chances de disparar a gol ni tuvo una oportunidad clara.

Edwin Cerrillo: El villano de la historia, peor no el principal culpable. Con 5.48, causó las faltas que derivaron en los penales que eliminaron al América, aunque en el segundo su imprudencia fue producto de la ausencia de lateral izquierdo tras la salida de Kevin Álvarez.

Alejandro Cárdenas: La opción desesperada de Almada ante la necesidad de marcar y sin otro delantero disponible, el joven canterano poco pudo hacer en la cancha, terminó con 6.74.

Carlos Álvarez: La decepción de América en el torneo, mucho se habló de su calidad que no pudo demostrar tras su llegada, su ingreso lució más como una acción desesperada de Almada.