El entrenador de las Águilas aseguró que se hizo un buen semestre y confía en el proyecto a futuro

Luego de la eliminación frente a Monterrey, Guillermo Almada reconoció que no fue un buen primer semestre al frente del América y aseguró que nunca pudieron recuperar las piezas que el equipo llegó a tener durante el tricampeonato.

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En conferencia de prensa, tras caer 2-0 ante Rayados, el estratega uruguayo calificó su temporada y se disculpó con la afición americanista por no poder conseguir el título.

Mala, América genera siempre ir por el título y no logramos el objetivo. Quiero pedirle disculpas a la afición, queríamos darles alegría y no se la pudimos dar, pese a la entrega de los jugadores”, indicó Almada.

Guillermo Almada da una indicación de manera airada en el Clásico Capitalino | Imago7

A partir de ahora, Guillermo comenzará a planificar su equipo ideal, pues aseguró que este América perdió jugadores que fueron fundamentales para conseguir el tricampeonato y que no han podido reincorporar.

Seguramente va a haber refuerzos, insisto, no quiero profundizar, sonaría como excusas. Perdimos jugadores del tricampeonato, es difícil reincorporar esas características de los que jugaron. Me consta que los directivos hicieron lo suficiente para completar el plantel. Vamos a seguir en la renovación, tomaremos las decisiones para hacer un América más fuerte y más competitivo”.

Monterrey tras eliminar al América en el Apertura 2026 | IMAGO7

Por último, Almada reconoció que el equipo se desesperó tras recibir el primer gol, un golpe del que ya no pudo reponerse.

Perdimos el control el partido pasado después del gol. En este nos desesperamos. Bueno, jugadores que le han dado muchas alegrías al equipo, en definitiva, no pudimos completarla. Es una situación que tuvimos hoy, nos hubiera dado otra tranquilidad. Hicimos un partido impreciso y siempre, cuando juegas impreciso, con un plantel como Monterrey, siempre te va a costar”.