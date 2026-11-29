¿A quién va a apoyar el América: a Guillermo Almada o a los jugadores? Vaya dilema en El Nido

Los Azulcremas sufrieron una dolorosa eliminación: sin idea futbolística, con un equipo desconocido y en medio de presuntas diferencias entre los jugadores y el entrenador

​América sufrió una dolorosa eliminación: sin idea futbolística, con un equipo desconocido y en medio de presuntas diferencias entre los jugadores y el entrenador, Guillermo Almada, lo que hace plantearse si el estratega o algunos futbolistas deben quedar fuera la siguiente temporada.

Podría interesarte Liga MX Rayados volvió a eliminar al América en liguilla; domina el historial de enfrentamientos

​En Monterrey, su verdugo, poco antes incluso de quedar eliminado de la Liguilla —cuando se iban a jugar todo en la última jornada—, Walter Erviti, director deportivo, advirtió que el único seguro para la siguiente temporada era Matías Almeyda, dejándoles claro a los jugadores que era más probable su salida que la del entrenador, en un claro respaldo al argentino.

​Ahora el tema pasa en América: ¿a quién va a respaldar la dirigencia?, ¿a los jugadores o a Guillermo Almada, quien tuvo un rotundo fracaso al ser eliminado en los cuartos de final?

Henry Martín se lamenta en juego de América | MEXSPORT

¿Cuál es la preocupación?

​La preocupación no pasa ya por la «división interna», sino porque América fue de más a menos y terminó con una pobreza futbolística de espanto cuando las Águilas tuvieron refuerzos importantes para alcanzar el objetivo del título, como lo hicieron con André Jardine.

​América terminó por ser el reflejo de un equipo que sigue en su reestructuración deportiva; un club que no se acomoda todavía sobre cómo va a quedar su organigrama dirigencial.

​Esos cambios también impactaron en un equipo que no supo a qué jugaba al final, con arrebatos de Almada sobre lo que su conjunto no hizo en la cancha, pues no se adaptó a sus exigencias —las mismas que al interior no son aceptadas por algunos jugadores, de acuerdo con reportes de Mario Guzmán—.

Guillermo Almada, entrenador del América, en partido ante Toluca | MEXSPORT

¿Qué pasará con Guillermo Almada?

​Dicen los que saben de futbol que es más fácil correr a uno que a más de 11 y ese podría ser el caso de Almada y el América, aunque la tendencia apunta más a que el entrenador se quede a que se vaya.

​Los elementos azulcremas saben que, si la directiva respalda al entrenador, el futuro de algunos futbolistas muy probablemente no estará en El Nido.

​Se vienen cosas interesantes en América más allá de la cancha. Emilio Azcárraga Jean, dueño mayoritario del equipo, siempre ha dicho que no ser campeón es un fracaso para el América y, en este caso, la palabra queda corta.

​Seguramente se ventilarán más problemas internos en América, pero mientras tanto, el medio futbolístico se hará una simple pregunta: ¿se tiene que ir Guillermo Almada? El tiempo lo dirá... Hoy las Águilas se lamen sus heridas de forma muy dolorosa.