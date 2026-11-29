Así se jugarán las Semifinales de la Liguilla del Apertura 2026, al momento

El bello trofeo que todos quieren levantar en la final del Apertura 2026 | Mexsport

Toluca y Monterrey consiguieron su boleto a la antesala de la Final luego de eliminar a Atlas y América, respectivamente

La Liguilla del Apertura 2026 ya tiene a sus primeros dos semifinalistas y, tras los encuentros de vuelta disputados este sábado, las posibles eliminatorias de la siguiente ronda comienzan a definirse. Toluca y Monterrey hicieron valer sus aspiraciones y dejaron en el camino a Atlas y América.

¿Cómo quedaron los primeros partidos de vuelta de cuartos de final?

Los Diablos Rojos empataron 2-2 frente al Atlas en el Estadio Jalisco, resultado que les permitió imponerse 4-2 en el marcador global y conseguir su boleto a las Semifinales. Por su parte, Monterrey derrotó 1-0 al América en el Estadio Banorte y selló su clasificación con un global de 1-0.

Luca Orellano tras anotar vs América en el Apertura 2026 | IMAGO7

Con estos resultados, y de acuerdo con la posición de los equipos en la clasificación general, los cruces que se perfilan para la siguiente ronda son Cruz Azul vs Pachuca y Toluca vs Monterrey. Sin embargo, todavía falta conocer a los dos equipos que completarán el cuadro de semifinalistas.

¿Qué equipos definirán los últimos boletos este domingo?

José Paradela en celebración con Cruz Azul en la Liguilla del Apertura 2026 | IMAGO 7

La actividad de los cuartos de final continuará este domingo 29 de noviembre con las otras dos eliminatorias. Primero, Chivas recibirá al Pachuca en el Estadio Akron, donde los Tuzos llegan con ventaja de 2-1 tras el partido de ida.

Posteriormente, Cruz Azul se enfrentará al León en el Estadio Banorte, con una cómoda ventaja de 4-0 conseguida en el primer compromiso. Una vez que concluyan ambos encuentros, quedarán definidos los cuatro semifinalistas.

Oussama Idrissi en celebración en el partido de Pachuca contra Chivas | IMAGO 7

El resultado del duelo entre Chivas y Pachuca será determinante para definir los cruces de Semifinales. Si Guadalajara consigue la clasificación, se enfrentaría a Monterrey, mientras que Cruz Azul tendría como rival al Toluca.