El Rebaño Sagrado quiere ser uno de los equipos en conseguir 33 puntos y lograr el campeonato

Terminar en lo más alto de la clasificación es uno de los objetivos de cualquier equipo durante la Fase Regular, pero para Chivas el liderato del Apertura 2026 representa un reto adicional. El conjunto rojiblanco finalizó el torneo con 33 puntos, una cantidad que tiene antecedentes particulares en la historia de la Liga MX y que ahora intentará convertir en el camino hacia un nuevo campeonato.

Podría interesarte Liga MX Guillermo Almada y sus antecedentes de conflictos con jugadores

A lo largo de los últimos torneos, varios equipos han conseguido alcanzar esta cifra de unidades y terminar como líderes generales. Sin embargo, no todos lograron mantener ese protagonismo durante la Liguilla. De hecho, existe una estadística que llama la atención: solamente uno de los cuatro antecedentes mencionados consiguió coronarse campeón.

Jugadores de Chivas celebrando anotación en Liguilla | MEXSPORT

¿Cuál ha sido el caso más exitoso en Liga MX?

El caso más exitoso fue el de Toluca en el Verano 1998. Los Diablos Rojos sumaron 33 puntos durante la fase regular y consiguieron trasladar su buen momento a la etapa definitiva del campeonato. El equipo escarlata superó las eliminatorias y terminó levantando el trofeo tras vencer a Necaxa en la final.

La historia fue diferente para otros clubes que también alcanzaron esa cantidad de unidades. Cruz Azul, en el Invierno 2000; Chivas, en el Clausura 2008, y Xolos de Tijuana, en el Apertura 2016, finalizaron como líderes con 33 puntos, pero sus respectivas participaciones terminaron en los Cuartos de Final.

Santiago Sandoval en celebración con Chivas en la Liga MX | IMAGO 7

El antecedente más significativo

Para el Guadalajara, el antecedente más significativo es precisamente el del Clausura 2008. En aquella campaña, el Rebaño también terminó en la cima de la clasificación con 33 unidades, pero no consiguió superar la primera ronda de la Liguilla. Ahora, 18 años después, vuelve a encontrarse con la misma cifra y con la posibilidad de escribir un desenlace completamente distinto.

El reto para los dirigidos por el cuerpo técnico rojiblanco será demostrar que el rendimiento mostrado durante las 17 jornadas puede mantenerse en la etapa más importante del torneo. El liderato ya está conseguido, pero el verdadero objetivo del Guadalajara es avanzar en las eliminatorias y acercarse a la conquista del título.

Este domingo, Chivas tendrá una nueva prueba frente a Pachuca, en una serie donde estará en juego su boleto a las semifinales. El Rebaño buscará dejar atrás los antecedentes negativos, romper con la estadística de los 33 puntos y demostrar que esta vez el liderato puede ser el primer paso rumbo al campeonato.