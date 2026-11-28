De acuerdo con varias versiones un sector del plantel americanista estaría inconforme con los métodos de trabajo del estratega

Guillermo Almada se encuentra nuevamente en el centro de la conversación por las versiones sobre posibles diferencias con sus jugadores. En la antesala del enfrentamiento entre América y Rayados de Monterrey, los rumores sobre el ambiente en el vestidor azulcrema han provocado que se recuerden algunos antecedentes del entrenador uruguayo.

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De acuerdo con varias versiones un sector del plantel americanista estaría inconforme con los métodos de trabajo del estratega, particularmente por la intensidad de los entrenamientos, la manera de transmitir sus indicaciones y el trato hacia los futbolistas. Ante esta situación, Santiago Baños habría intervenido para pedir paciencia y unidad al grupo.

Guillermo Almada sufre por la derrota ante Pachuca | Imago7

Los conflictos de Guillermo Almada con jugadores en Santos y Pachuca

Uno de los antecedentes más recordados ocurrió en 2021, cuando Almada dirigía a Santos Laguna. Durante un encuentro frente a Juárez, el entrenador decidió sustituir a Diego Valdés, quien abandonó el terreno de juego visiblemente molesto, pateó un asiento y lanzó una botella, lo que derivó en una discusión en el banquillo.

En Pachuca, uno de los casos más destacados fue el de Jesús Trindade, mediocampista que llegó a los Tuzos en 2022 por petición del propio Almada. El futbolista apenas disputó 218 minutos en 14 encuentros antes de salir cedido al Coritiba. El entrenador reconoció que existieron situaciones disciplinarias que motivaron su decisión de dejar de contar con él.

Guillermo Almada durante su presentación como nuevo DT de Santos | IMAGO7

Guillermo Almada también tuvo diferencias con futbolistas en España

Durante su última etapa al frente del conjunto hidalguense también surgieron versiones sobre un desgaste en la relación con algunos integrantes del plantel. Armando Martínez, presidente de Pachuca, negó que existiera un rompimiento institucional y explicó que parte de las diferencias estaban relacionadas con las concentraciones y la petición de los jugadores de tener mayor flexibilidad para dormir en sus casas.

Tras su salida del futbol mexicano, Almada continuó su carrera en España, donde dirigió al Real Valladolid y posteriormente al Real Oviedo. En este último equipo también trascendieron diferencias con el vestidor, particularmente después de que Federico Viñas reconoció que la salida del entrenador no le sorprendió debido a la dinámica cotidiana y al ambiente que existía dentro del grupo.