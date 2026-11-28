Esto es lo que pasa en América y ya salió a la luz

Fuentes informaron a RÉCORD el ambiente en Coapa es como "una olla de presión"

¿Está realmente roto el vestidor del América? Después del empate en la Ida de los Cuartos de Final frente a Monterrey, en un partido en el que las Águilas no supieron aprovechar la superioridad numérica durante cerca de 80 minutos, la presión aumentó considerablemente dentro del equipo.

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Fuentes informaron a RÉCORD que, si bien el vestidor no está roto como tal, la mala racha de resultados y los movimientos repentinos de Guillermo Almada han comenzado a tensar el ambiente. De hecho, describen la situación como una "olla de presión" que, en caso de una derrota este sábado, podría terminar por explotar.

Guillermo Almada, entrenador del América, en partido ante Toluca | MEXSPORT

No todo el grupo está inconforme

Y es que no todo el grupo está inconforme. Se sabe que dentro del vestuario existen distintos grupos y que uno de ellos sería el que más insatisfecho está con las decisiones técnicas del estratega uruguayo.

Además, como señaló El Francotirador, Miguel Borja sería uno de los jugadores más cansados de la forma de trabajar de Almada. A esto se suma que, de acuerdo con fuentes consultadas, la decisión de cambiar al titular en la portería tampoco habría sentado bien a Luis Ángel Malagón, quien habría publicado una indirecta en sus redes sociales a través de una historia con la frase: "a mal tiempo, buena cara".

Miguel Borja derribado en el partido ante Toluca | MEXSPORT

¿Quiénes han mostrado su apoyo por Guillermo Almada?

En contraste, no todos han mostrado señales de inconformidad. Jugadores como Kevin Álvarez han buscado transmitir el compromiso que mantienen con el equipo y, a través de otra historia en Instagram, compartió un mensaje que refleja una postura completamente distinta: "todo listo y unidos para mañana".

Así, mientras América se juega su temporada esta noche ante Monterrey, el ambiente en el vestidor no atraviesa su mejor momento. Sin embargo, asegurar que está roto no es una realidad, lo que sí es que existen diferencias entre algunos futbolistas y las formas de trabajar de Almada, en medio de una crisis deportiva que los tiene sin ganar en seis partidos.