La casa de los rojiblancos aumenta la capacidad del Rebaño para darle la vuelta a las eliminatorias

El Estadio AKRON se ha convertido en escenario de grandes emociones para Chivas, especialmente durante las fases finales del futbol mexicano. A lo largo de los últimos años, el Guadalajara ha vivido eliminatorias en las que llegó con desventaja en el marcador global, pero encontró en su cancha y ante su afición la oportunidad de cambiar el rumbo de la historia.

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Entre las noches más significativas destacan las series de cuartos de final frente al Atlas, en los torneos Clausura 2017 y Clausura 2023, además del enfrentamiento ante Tigres en el Clausura 2026. En las tres ocasiones, el Rebaño logró responder a la presión y consiguió su clasificación a las semifinales.

La primera de estas historias tuvo lugar en el Clausura 2017. En una edición del Clásico Tapatío correspondiente a los cuartos de final, Atlas se llevó el partido de ida por 1-0, dejando al Guadalajara con la obligación de conseguir una victoria en el encuentro de vuelta para seguir avanzando en la competencia.

Con el apoyo de su gente, Chivas encontró el gol que necesitaba gracias a Orbelín Pineda. Su anotación permitió igualar el marcador global y, debido a su mejor posición en la tabla general, el conjunto rojiblanco consiguió el pase a las semifinales. Aquella campaña terminó de manera inolvidable para el Guadalajara, que levantó el trofeo de campeón del Clausura 2017.

Alineación titular de Chivas para regresar a un liderato general 15 años después | Imago7

Seis años más tarde, el destino volvió a cruzar a los dos equipos tapatíos en la misma instancia. Durante el Clausura 2023, Atlas volvió a tomar ventaja en el partido de ida al imponerse por 1-0, por lo que Chivas tenía nuevamente la misión de revertir la eliminatoria en el Estadio AKRON.

En el duelo definitivo, Gilberto Sepúlveda se convirtió en el protagonista al marcar el tanto que igualó el global. El 1-0 fue suficiente para que el Rebaño consiguiera su boleto a las semifinales, nuevamente gracias a la ventaja deportiva que le otorgaba su mejor ubicación en la clasificación.

La tercera noche de reacción llegó en el Clausura 2026, cuando el Guadalajara tuvo que enfrentarse a Tigres. Después de caer 3-1 en el primer partido, los rojiblancos necesitaban ganar por dos goles de diferencia para emparejar la serie y mantener sus aspiraciones de campeonato.

La respuesta llegó en la recta final del encuentro. Santiago Sandoval se vistió de héroe al marcar dos goles consecutivos, al minuto 73 y 76, para darle a Chivas la victoria por 2-0. Con el marcador global empatado 3-3, el Guadalajara obtuvo la clasificación a las semifinales por su mejor posición en la tabla.

Bandera de Chivas en el Estadio Akron | IMAGO7

Estos tres capítulos tienen un denominador común: la capacidad del Guadalajara para responder en momentos de máxima exigencia. Aunque los escenarios y los rivales fueron distintos, el Estadio AKRON volvió a ser el lugar donde el Rebaño encontró la fuerza necesaria para mantenerse en la pelea.