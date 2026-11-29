¡Sorpresas! este es el 11 con el que América buscará su pase a Semifinales

América en la Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 | IMAGO7

Rodolfo Cota seguirá en la portería; Henry Martín regresa a la titularidad en el ataque

¡Regresa la bomba! América se juega el pase a las Semifinales con un equipo de lujo. Brian Rodríguez y Henry Martín regresan a la titularidad, mientras que Rodolfo Cota será el encargado de resguardar el arco azulcrema una vez más.

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Las Águilas reciben a Monterrey en el Estadio Banorte, donde buscarán terminar con dos malas rachas: un mes sin conseguir una victoria y tres meses sin ganar en casa.

La buena noticia para los azulcremas es que el empate les basta para avanzar, aunque Guillermo Almada no se guardó nada y mandó a su mejor once inicial. Destaca el regreso de Henry Martín y Brian Rodríguez a la titularidad, mientras que la gran sorpresa es la aparición de Isaías Violante.

Malagón y Rodolfo Cota en celebración con América | IMAGO 7

América jugará así ante Monterrey

En la portería, Rodolfo Cota volverá a ser el encargado de cuidar el arco azulcrema. La defensa central estará comandada por Santiago Ramos y Santiago Bueno, mientras que las laterales estarán cubiertas por Kevin Álvarez por izquierda e Israel Reyes por derecha.

En el mediocampo, las labores de recuperación estarán a cargo de Alan Cervantes y Erick Sánchez, con Alejandro Zendejas por delante de ellos, encargado de la distribución del juego.

En el ataque, Violante ocupará el extremo derecho y Brian Rodríguez el izquierdo, con Henry Martín como referente en punta. Sin duda, una delantera de miedo la que manda Guillermo Almada para buscar el boleto a las Semifinales.

Alejandro Zendejas marca un gol de vestidor ante Pumas en el Clásico Capitalino | MEXSPORT

Defensas

Kevin Alvarez

Israel Reyes

Santiago Bueno

Santiago Ramos

Medios

Erick Sanchez

Alan Cervantes

Alejandro Zendejas

Delanteros

Brian Rodríguez

Isaias Violante

Henry Martín