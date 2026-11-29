¡Regresa la bomba! América se juega el pase a las Semifinales con un equipo de lujo. Brian Rodríguez y Henry Martín regresan a la titularidad, mientras que Rodolfo Cota será el encargado de resguardar el arco azulcrema una vez más.
Esto es lo que pasa en América y ya salió a la luz
Las Águilas reciben a Monterrey en el Estadio Banorte, donde buscarán terminar con dos malas rachas: un mes sin conseguir una victoria y tres meses sin ganar en casa.
La buena noticia para los azulcremas es que el empate les basta para avanzar, aunque Guillermo Almada no se guardó nada y mandó a su mejor once inicial. Destaca el regreso de Henry Martín y Brian Rodríguez a la titularidad, mientras que la gran sorpresa es la aparición de Isaías Violante.
América jugará así ante Monterrey
En la portería, Rodolfo Cota volverá a ser el encargado de cuidar el arco azulcrema. La defensa central estará comandada por Santiago Ramos y Santiago Bueno, mientras que las laterales estarán cubiertas por Kevin Álvarez por izquierda e Israel Reyes por derecha.
En el mediocampo, las labores de recuperación estarán a cargo de Alan Cervantes y Erick Sánchez, con Alejandro Zendejas por delante de ellos, encargado de la distribución del juego.
En el ataque, Violante ocupará el extremo derecho y Brian Rodríguez el izquierdo, con Henry Martín como referente en punta. Sin duda, una delantera de miedo la que manda Guillermo Almada para buscar el boleto a las Semifinales.
Defensas
Kevin Alvarez
Israel Reyes
Santiago Bueno
Santiago Ramos
Medios
Erick Sanchez
Alan Cervantes
Alejandro Zendejas
Delanteros
Brian Rodríguez
Isaias Violante
Henry Martín